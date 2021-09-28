Mẹ thông báo tái hôn sau nhiều năm giường đơn gối chiếc, cô gái chưng hửng khi biết danh tính cha dượng

Thế giới 28/09/2021 09:12

Một câu chuyện đầy ngang trái thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, một cô gái sử dụng tài khoản TikTok @marisakylie đã chia sẻ câu chuyện éo le của bản thân lên mạng xã hội và ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Mở đầu video bằng câu hỏi: "Để xem... ai là người kết hôn với vị hôn phu cũ của bạn?"

Trong đoạn video, Marisa cho hay: "Anh ấy bằng tuổi tôi, chúng tôi đã hẹn hò khi còn học chung ở trường trung học. Sau đó, để cho mọi thứ trở nên thú vị hơn, anh ấy đã quyết định chuyển đến sống chung với gia đình tôi vài tháng sau khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Năm tôi 16 tuổi, tôi đã đính hôn với anh ấy. Chúng tôi, bao gồm mẹ và cha dượng, anh ấy và tôi cùng sống dưới một mái nhà và mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp. Tháng 6 năm ấy, khi chúng tôi chuẩn bị kỷ niệm 3 năm ngày quen nhau, thì mẹ tôi và bố dượng của tôi quyết định chia tay. Chỉ 1 tháng sau tôi cũng quyết định chia tay anh ấy".

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Marisa Kylie đã can đảm chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội

Marisa tiếp tục nói rằng vị hôn phu cũ của cô khi ấy đã cầu xin, van nài cô đừng bỏ anh ta. Anh ta thậm chí còn nói rằng: "Anh không biết anh sống sao nếu không có em bên cạnh". Thế nhưng, khi ấy Marisa chỉ 18 tuổi, cô không muốn bị ràng buộc quãng đời còn lại với một người đàn ông gặp từ thời niên thiếu. Cuối cùng, Marisa đã chuyển ra khỏi nhà để bắt đầu cuộc sống mới, đó là khi vị hôn phu cũ của cô bắt đầu đi chơi với mẹ ruột của cô mỗi ngày.

"Tôi liên tục hỏi mẹ rằng 'Tại sao mẹ vẫn đi chơi với bạn trai cũ của con, bọn con đã chấm dứt rồi cơ mà?" và câu trả lời của mẹ luôn là "Mẹ coi nó như con trai của mẹ, mẹ quý nó và mẹ sẽ đi chơi với nó cho dù con có muốn tôi hay không vì chính con là người đã mang nó đến cuộc sống của mẹ mà con lại không muốn tiếp tục mối quan hệ với nó nữa là thế nào?".

Tôi và mẹ liên tục cãi nhau về vấn đề này. Tôi chỉ muốn mẹ dừng ngay mọi chuyện vì nó khiến tôi cảm thấy không thoải mái và có điều gì đó rất kỳ cục. Tôi quyết định ngừng nói chuyện với mẹ sau khi chán nản với những trận cãi vã. Một đêm, mẹ gọi điện cho tôi và thừa nhận rằng bà ấy đang hẹn hò với hôn phu cũ của tôi.

"Sau đó, tôi đã tuyệt giao với mẹ trong khoảng 1 năm. Và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong năm đó, có vẻ như họ gần gũi nhau hơn và anh ta lại chuyển đến sống với mẹ tôi".

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Marisa đã giải thích câu chuyện của mình trong nhiều video khác nhau trên TikTok

Marisa tiếp tục kể rằng, cô có thai với một người đàn ông khác như sau đó lại đường ai nấy đi. Tại thời điểm đó, mẹ của cô vẫn đang giữ mối quan hệ với hôn phu cũ của cô.

Marisa hạ sinh con đầu lòng vào ngày 17/12/2020. Chỉ 7 ngày sau đó, đúng vào đêm Giáng sinh, mẹ cô gọi điện thông báo đã đính hôn với bạn trai cũ của cô. Không lâu sau, mẹ của Marisa và anh bạn trai cũ quyết định kết hôn.

Nhiều cư dân mạng đã rất sốc trước câu chuyện của Marisa, họ bày tỏ sự ủng hộ dành cho Marisa trong phần bình luận.

"Bạn có thể mặc chiếc váy màu đỏ lộng lẫy tới đám cưới và hãy làm cho mình thật nổi bật", một người viết.

"Hãy gạt tất cả những trò đùa sang một bên, câu chuyện này khá đau đớn. Tôi xin chia buồn với bạn vì bạn trải qua điều này. Bạn xứng đáng gặp người tốt hơn", một người khác bình luận.

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