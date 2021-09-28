Con dâu mới cưới ba ngày không ra khỏi phòng tân hôn, con trai mua lốc giấy vệ sinh trèo ban công lén đưa cho vợ, mẹ chồng biết chuyện chỉ biết rơi nước mắt

Thế giới 28/09/2021 07:33

Vừa cưới được con dâu xinh đẹp cho con trai vậy nhưng bà mẹ chồng lại không biết rằng sự quan tâm thái quá của mình đã gây ra họa lớn.

Lưu Huệ Phương có một người con trai duy nhất tên Dương Thành, mới đây bà vô cùng vui mừng khi tổ chức hôn lễ cho con trai. Dương Thành cưới được cô gái xinh đẹp và cũng là bạn học từ hồi cấp 3 là Đình Đình làm vợ. Nhìn thấy con trai và con dâu yêu thương nhau, Lưu Huệ Phương mừng thầm trong lòng, chắc chắn bà sẽ có cháu sớm thôi.

Vậy nhưng sau khi cưới ba ngày, Lưu Huệ Phương không thấy con dâu ra khỏi phòng tân hôn. Không chỉ vậy, bà còn phát hiện con trai leo ban công lén mang theo một lốc giấy vệ sinh vào cho vợ. Lúc này, Lưu Huệ Phương lặng lẽ lên phòng cưới của con trai để xem chuyện gì đang xảy ra.

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 Mặc dù đã cưới 3 ngày nhưng con dâu vẫn chưa bước chân ra khỏi phòng tân hôn khiến mẹ chồng vô cùng tò mò

Nhìn thấy Đình Đình mặt mày tái xanh, trên giường còn có rất nhều vết máu khiến Lưu Huệ Phương vô cùng ân hận. Thì ra trước khi kết hôn, Đình Đình đã mang thai nhưng con trai và con dâu đều giấu Lưu Huệ Phương. Vì nôn nóng được bế cháu, vào đêm tân hôn của con trai, Lưu Huệ Phương đã dùng một liều thuốc của địa phương trộn lẫn vào trong thức ăn của hai vợ chồng. Rất có thể Đình Đình đã ăn phải thức ăn này nên đã sảy thai. Lưu Huệ Phương vô cùng hối hận, bà không ngờ rằng phương pháp này lại khiến bà mất cháu, khi Lưu Huệ Phương đang ngồi khóc ở hành lang thì con trai và con dâu phát hiện.

Dương Thành nói, vốn dĩ anh định đợi Đình Đình ổn định rồi sẽ nói với mẹ vậy nhưng Đình Đình chảy máu quá nhiều, hai người còn trẻ nên không biết xử lý thế nào, một phần nữa do xấu hổ nên không muốn gọi ai giúp đỡ. Lúc này tình hình của Đình Đình khá tệ, Dương Thành và mẹ lập tức đưa cô đến bệnh viện.

Dù bác sĩ đã cứu được Đình Đình nhưng do cơ thể của Đình Đình bị tổn thương khá nhiều nên về sau rất khó có thể mang thai lại. Lúc này Lưu Huệ Phương suy sụp hoàn toàn, bà do dự không biết có nên nói sự thật với con trai hay không. Vì một phút hồ đồ của mình, Lưu Huệ Phương đã gây ra họa lớn.

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 Chỉ vì một phút hồ đồ trong đêm tân hôn của con trai, Lưu Huệ Phương đã gây ra họa lớn

Sau khi Đình Đình tỉnh lại, mẹ chồng và Dương Thành không nói chuyện sau này cô khó có con, sợ rằng cô sẽ không chịu nổi đả kích này. Khi con dâu ra viện, mỗi ngày Lưu Huệ Phương đều hết lòng chăm sóc Đình Đình. Thật may mắn, một năm sau Đình Đình bất ngờ có thai, Dương Thành và mẹ vô cùng vui mừng. Sự ân hận dồn nén bấy lâu nay của Lưu Huệ Phương bỗng dưng vỡ òa, lần này bà nhất định sẽ chăm sóc con dâu thật tốt để bù đắp lại những gì mình đã gây ra.

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