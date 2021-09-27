Dính lời nguyền, cô bé 15 tuổi khóc ra những viên đá khiến dân làng khiếp sợ?

Thế giới 27/09/2021 11:15

Những viên đá đã chảy ra từ mắt của một cô bé 15 tuổi khiến dân làng khiếp sợ và các bác sĩ cũng chưa tìm ra được nguyên nhân.

Với sự phát triển của xã hội ngày nay, các vấn đề về y tế đã được nâng cao hơn rất nhiều nhưng đâu đó vẫn xảy ra những căn bệnh lạ lùng khiến bác sĩ cũng không lý giải được nguyên nhân. Mới đây, một bé gái 15 tuổi ở Kannauj, bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ đã mắc phải một căn bệnh như thế.

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 Cô bé 15 tuổi người Ấn Độ khóc ra những viên đá khiến dân làng khiếp sợ

Theo thông tin được đăng tải trên Star vào ngày 25/9, bác sĩ của cô gái nói rằng, khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của cô bé cùng với những cơn đau, họ không thể giải thích về mặt y học. Những người trong gia đình của cô gái cho biết, trong mắt trái của cô bé có 10-15 viên đá. Những viên đá này có thể chảy ra ngoài theo đường dẫn nước mắt của cô gái.

Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, những người dân trong làng cũng quay lại clip. Từ video này có thể thấy một cục u ở góc bên trái mí mắt của cô gái. Những người bên ngoài dường như đang xoa bóp cho đến khi một viên đá rơi ra khỏi mắt cô bé 15 tuổi. Cô bé nhặt viên đá cho vào lòng bàn tay và lấy ra nhiều viên đá khác, tất cả đều được cho là đã rơi ra từ mắt của cô, điều này khiến nhiều người không tin vào những gì mình đang chứng kiến.

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 Trên tay cô gái là những viên đá được cho là rơi ra từ trong mắt của cô

Khi gia đình cô bé hỏi bác sĩ, tất cả các bác sĩ đều khẳng định rằng đó là điều không thể giải thích trong y học. Họ không tin vào điều đó và không thể điều trị bệnh cho cô bé. Vậy nhưng những người dân trong làng lại lo lắng rằng đó có thể là sự khởi đầu của một loại dịch bệnh nguy hiểm, có người còn nói rằng cô bé 15 tuổi dính lời nguyền của ma quỷ.

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Từ khóa:   dịch bệnh nguy hiểm dính lời nguyền điều trị bệnh

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