Dù là cảnh sát nhưng một cô gái 30 tuổi vẫn bị những kẻ háo sắc hành hung tập thể và quay clip để đe dọa.

Ở Ấn Độ, các vụ tấn công bạo lực với phụ nữ xảy ra hàng ngày và ngay cả cảnh sát cũng không tránh khỏi sự tấn công này. Mới đây, một nữ cảnh sát Ấn Độ đi dự tiệc sinh nhật đã bị 3 người đàn ông hành hung và bị quay clip. Được biết, hiện tại tất cả các nghi phạm đã bị bắt.

Theo thông tin của các phương tiện truyền thông Ấn Độ ngày 25/9, một quan chức ở bang Madhya Pradesh cho biết, một nữ cảnh sát 30 tuổi đã bị ba người đàn ông hành hung tập thể, họ đã quay lại video và đe dọa nữ cảnh sát này.

Tham gia tiệc sinh nhật, một nữ cảnh sát Ấn Độ đã bị 3 người đàn ông hành hung tập thể

Người này hé lộ, vụ việc xảy ra hồi đầu tháng, thủ phạm chính đã kết bạn với nạn nhân trên mạng xã hội từ tháng 4. Anh ta mời nữ cảnh sát đến dự tiệc sinh nhật của anh trai mình, và đây cũng là nơi 3 người đàn ông hành hung tập thể nữ cảnh sát.

Ngoài thủ phạm chính, anh trai của anh ta và một người đàn ông khác trong bữa tiệc cũng tham gia vụ tấn công này. Không chỉ vậy, những tên này còn quay lại clip để đe dọa giết và tống tiền nạn nhân. Phía cảnh sát cho biết, những người có liên quan đến vụ án này đều đã bị cảnh sát bắt giữ.

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