Hành động con gái đánh mẹ ruột giữa đường khiến nhiều người hết sức bất bình. Thế nhưng, khi biết nguồn cơn dẫn đến sự việc, ai nấy không khỏi ngã ngửa.

Sính lễ vốn là một phần trong phong tục cưới hỏi suốt nhiều thế kỷ qua ở hầu hết các vùng Trung Quốc. Đó có thể là tiền mặt, nhà hay những lễ vật khác mà chú rể "cống nạp" cho cha mẹ cô dâu. Nhiều gia đình sau đó lại dùng chính số sính lễ này làm của hồi môn cho con gái, mục đích là trả lại cho nhà trai với hy vọng địa vị của con gái trong nhà chồng sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, cũng từ đó mà nhiều câu chuyện đáng buồn xảy ra. Điển hình như vào hồi đầu tháng 9, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện đoạn video quay lại vụ ẩu đả giữa mẹ và con gái vì tiền sính lễ. Theo đó, sự việc đã xảy ra từ hồi tháng 2 tại Hợp Phì, tỉnh An Huy.

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, người mẹ bị con gái đánh ngã ra đất. Tuy nhiên, khi mẹ đã nằm sõng soài trên mặt đất, cô con gái vẫn không ngừng tay, liên tục tát vào mặt mẹ, thậm chí dùng chân đạp vào người mẹ. Vừa đánh mẹ, cô con gái vừa hét lên: “Đồ vô liêm sỉ. Tôi ở nhà người ta chịu hết nổi rồi”. Chứng kiến cảnh tượng này, một số người xung quanh liền chạy tới can ngăn. Một bé trai được cho là con trai của người phụ nữ cũng khóc lóc, ôm lấy chân mẹ nhưng cô ta vẫn không dừng tay, tiếp tục chửi bới, đánh đập mẹ già.

Con gái đánh đập mẹ già giữa đường - Ảnh: Cắt từ clip Theo Saostar, nguồn cơn dẫn đến sự việc là vì cô gái khi về nhà chồng không được mẹ ruột trả lại tiền sính lễ cho nhà trai, nên nàng dâu khi về nhà chồng không ngẩng đầu lên được. Mỗi ngày mẹ chồng luôn tìm cớ để hạch sách, chửi mắng nàng dâu, ngay cả chồng cũng mặt nặng mày nhẹ, không bênh vợ được nửa lời. Không thể chịu nổi cảnh này, người phụ nữ về nhà khuyên mẹ trả tiền sính lễ cho nhà chồng và cả hai đã xảy ra tranh cãi. Sau đó, do không kiềm chế được cảm xúc của mình nên người phụ nữ đã ra tay đánh mẹ già ngay giữa đường giữa chợ. Sự việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Một số người chỉ trích người mẹ tham lam, hám tiền bất chấp con gái chịu đựng sự sỉ nhục từ phía nhà chồng. Trong khi đó, số khác lại cho rằng nhà trai thật quá quắt khi đối xử với con dâu như vậy. Tuy nhiên, điều khiến mọi người phẫn nộ hơn cả chính là hành động con gái đánh mẹ ruột giữa đường. Bởi lẽ hành vi đánh mẹ của cô con gái thể hiện sự bất hiếu và đáng bị lên án.

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