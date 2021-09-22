Vợ 5 lần 7 lượt lén ngoại tình, chồng vào tận nhà nghỉ bắt quả tang, hỏi 1 câu khiến vợ ê chề chỉ biết cúi gầm mặt

Đời sống 22/09/2021 00:50

Cách hành xử văn minh của người chồng khiến ai nấy quá đỗi bất ngờ. Tuy nhẹ nhàng nhưng khiến cô vợ phải cảm thấy xấu hổ.

Khi biết bị chồng/vợ ngoại tình, nhiều người sẽ rủ "đồng bọn" đi bắt gian tại trận, đi đánh ghen, quay clip rồi đăng tải trên mạng xã hội nhằm hạ thấp danh dự của đối phương, tuy nhiên, có nhiều người lại chọn cách giải quyết nhẹ nhàng.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một người chồng ập vào nhà nghỉ bắt quả tang vợ đang ở trong gây chú ý.

Người vợ đang vội vàng mặc áo chống nắng, lấy đồ cho vào túi để rời đi. Ông chồng vẫn bình tĩnh cầm điện thoại quay rồi nói chuyện:

Quá nhục, vụ này tao mà không lên ông ngoại mới là lạ. Xe này, phấn này, son này. Chúng mày đi nhà nghỉ mấy lần rồi. Một lần thằng dưới A.Đ tao đã tha, mi (ý chỉ người vợ) hứa với tao thế nào”, người chồng lên tiếng.

Clip chồng bắt quả tang vợ trong nhà nghỉ, đáng nói đây không phải lần đầu cô ngoại tình

Đáp lại, chị vợ chỉ dám ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ, chẳng thể đối mặt với chồng. Từ lời của ông chồng, ai cũng biết rằng dường như đây chẳng phải lần đầu tiên cô vợ cặp bồ và bị phát hiện.

Thậm chí, trong một đoạn clip ngắn tiếp theo, người chồng liệt kê thêm bồ khác của vợ: “Cái ông dưới B.T đúng không, vợ con rồi chứ gì, người yêu cũ đúng không. Hắn (nhân tình) đâu rồi, gọi hắn lên đây nói chuyện đàng hoàng nào. Đàn ông với nhau, nó đâu rồi, sợ à? Tao có phải là đứa tự nhiên à, mi  với thằng lần trước không nhớ à, thằng lần trước cũng không đến mức thế này”.

Sau quá trình tra hỏi không đạt được mục đích, người chồng thúc giục vợ trở về: “Nói chuyện đàng hoàng nào, không thì đi về, hay là muốn ngủ với nó đã rồi mới về?

Vợ 5 lần 7 lượt lén ngoại tình, chồng vào tận nhà nghỉ bắt quả tang, hỏi 1 câu khiến vợ ê chề chỉ biết cúi gầm mặt - Ảnh 1
Từ đầu đến cuối, cô vơ chỉ biết im lặng, quay mặt ra cửa sổ - Ảnh: Cắt từ clip

 Dù chưa rõ sự việc xảy ra vào thời điểm nào, tuy nhiên đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Đa số đều dành lời khen anh chồng xử lý thật văn minh, nhiều người nhận xét với cách giải quyết mâu thuẫn như trong clip có thể thấy anh này rất yêu thương vợ, không ngờ lại nhận sự phản bội quá bẽ bàng. Ngược lại, cũng có ý bình luận cho rằng, chính sự vị tha dễ dàng của người đàn ông khiến vợ vẫn không biêt sợ mà "ngựa quen đường cũ". 

 "Sau sự vụ này mình lại nghĩ có thật sự tha thứ sau lần đầu ngoại tình thì người trong cuộc sẽ sửa đổi không? Ở đây, cô vợ bị bắt quả tang đến lần thứ 2 rồi đó. Như thế này có nghĩa là tật cũ không đổi rồi đấy", một cư dân mạng để lại bình luận. 

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