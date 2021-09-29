Phá lệnh phong tóa, người đàn ông liều mình 'buôn lậu gà rán' nhận ngay cái kết đắng

Hai người đàn ông đã bị bắt tại thành phố Auckland cùng chiếc xe chở đầy gà rán và các món khác của KFC.

Những tin tức về những người buôn lậu tiền mặt, đồ trang sức và thậm chí cả ma túy đã khá phổ biến. Tuy nhiên, hiếm ai lại nghe nói về những người "buôn lậu gà rán". Mới đây, hai người đàn ông đến từ New Zealand đã bị bắt tại thành phố Auckland cùng chiếc xe chở đầy gà rán và các món khác của KFC vào đêm 20-9.

Theo chia sẻ thông tin từ Indian News, thành phố Auckland đã áp dụng lệnh phong tỏa cấp độ 4 để chống dịch COVID-19, người dân buộc phải ở nhà và chỉ có các dịch vụ thiết yếu được mở cửa. Dịch vụ ăn uống mang đi hoặc giao hàng cũng bị cấm ở cấp này.

Tuy nhiên, chính quyền Auckland đã quyết định nới lỏng phong tỏa, giảm mức độ chống dịch xuống còn cấp 3 từ 23h59 ngày 21-9. Theo đó, người dân có thể ra ngoài đi làm, các cơ sở kinh doanh cũng có thể mở cửa trở lại, trong đó có các tiệm gà rán và đồ ăn nhanh KFC.

Các cơ sở kinh doanh, hàng quán cũng có thể mở cửa trở lại - Ảnh: Indian News

Trước ngày nới lỏng phong tỏa, khi đang đi tuần tra, các cảnh sát nhận thấy một chiếc xe có vẻ ngoài khả nghi đang đi trên một con đường rải sỏi. Khi nhìn thấy chiếc xe cảnh sát, chiếc xe đã quay đầu và lái xe để trốn tránh cảnh sát. Sau khi khám xét trên xe, cảnh sát phát hiện ba xô gà, bốn túi lớn Gà rán Kentucky, khoảng 10 cốc xà lách trộn và nhiều hơn nữa.

Chiếc xe 'buôn lậu gà rán' bị cảnh sát bắt được - Ảnh: Indian News

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng tịch thu 100.000 đô la (70.000 đô la, 51.000 bảng Anh, 97.000 đô la Úc). Cảnh sát chưa bình luận về việc liệu những người đàn ông có ý định bán lại gà và các món ăn kèm hay họ thực sự đói hay không.

Xét theo Đạo luật Phản ứng Y tế công cộng COVID-19 của New Zealand, đây là một trong những hành vi phạm tội nghiêm trọng. Những người vi phạm có thể bị phạt tù đến sáu tháng hoặc phạt tiền lên đến 4.000 USD.

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