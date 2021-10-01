Viên uống trị Covid-19 là 'chìa khóa' tiếp theo giúp nhân loại chấm dứt đại dịch toàn cầu, sẽ được phân bố rộng rãi như thuốc trị cảm cúm

Thế giới 01/10/2021 10:53

Thuốc viên có thể dùng để điều trị sớm COVID-19 và phân phối rộng rãi như thuốc trị cảm cúm.

Theo chia sẻ thông tin từ đài ABC News (Mỹ), chuyên gia tại Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ - ông Carl Dieffenbach cho biết rằng kết quả thử nghiệm của 3 loại thuốc dạng viên uống trị Covid-19 sẽ được công bố trong vài tháng tới. Các ứng viên hàng đầu này là Molnupiravir của 2 hãng Merck và Ridgeback Biotherapeutics (đều của Mỹ), PF-07321332 của hãng Pfizer (Mỹ) và AT-527 của Atea Pharmaceuticals (Mỹ) và Roche (Thụy Sĩ).

Công ty Merck hôm 29/9 cho biết các nghiên cứu từ phòng thí nghiệm cho thấy thuốc Molnupiravir có thể hiệu quả đối với nhiều loại biến thể của virus SARS-CoV-2, trong đó có cả Delta.

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Việc sử dụng các loại thuốc kháng virus điều trị Covid-19 dạng viên sẽ sớm được phân phối trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Người đứng đầu bộ phận bệnh truyền nhiễm và vắc-xin tại Merck - ông Jay Grobler cho biết Molnupiravir không nhắm đến các protein gai của virus vốn xác định mức độ khác biệt giữa các biến thể mà tập trung vào polymerase, loại enzyme cần thiết để virus tái tạo. Cơ chế hoạt động của loại thuốc này là chèn lỗi vào mã di truyền của virus.

Hồi đầu năm nay, Merck công bố kết quả cuộc thử nghiệm quy mô nhỏ giai đoạn 2 cho thấy sau 5 ngày điều trị bằng Molnupiravir, không có bệnh nhân nào cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, so với tỉ lệ 24% ở nhóm sử dụng giả dược.

Merck hiện cùng với Ridgeback Biotherapeutics tiến hành hai cuộc thử nghiệm giai đoạn 3 về Molnupiravir, gồm một cho mục đích điều trị và một cho mục đích phòng ngừa. Merck hy vọng cuộc nghiên cứu sẽ kết thúc vào đầu tháng 11 tới.

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Một phòng nghiên cứu và phát triển của hãng Merck tại TP Darmstadt (Đức) - Ảnh: Merck KGaA

Trong khi đó, hãng Pfizer đã tiến hành thử nghiệm kết hợp giai đoạn 2 và 3 đối với thuốc PF-07321332 từ hôm 1/9. Riêng hãng Atea Pharmaceuticals cho biết kết quả thử nghiệm sẽ có vào cuối năm nay. Ông Dieffenbach cho biết thêm rằng nếu bất kỳ sản phẩm nào được cấp phép sử dụng khẩn cấp, quá trình phân phối sẽ được triển khai nhanh chóng.

Một số công ty khác cũng lên dự định sản xuất thuốc kháng virus nhắm cụ thể vào SARS-CoV-2, như Enanta Pharmaceuticals (Mỹ), Pardes Biosciences (Mỹ), Novartis AG (Thụy Sĩ)...

Tại Nhật Bản, Công ty Shionogi hôm 29-9 thông báo mục tiêu hoàn tất thử nghiệm lâm sàng đối với loại thuốc kháng virus trị Covid-19, được gọi là S-217622, vào cuối năm nay để có thể bắt đầu sản xuất trong năm tới.

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Từ khóa:   viên uống trị Covid-19 kháng virus bệnh truyền nhiễm

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