Vào ngày 3/10, cháu bé 11 tuổi đã thấy lọ thuốc trừ sâu giống với chai sữa nên đã mang ra uống. Hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo chia sẻ thông tin từ Phụ nữ Việt Nam, chiều tối 5/10, bác sĩ Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc (BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi 11 tuổi bị ngộ độc nặng do uống nhầm thuốc trừ sâu.

Theo bác sĩ Tình, bệnh nhi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu và suy hô hấp. Gia đình cho biết, trước đó bố bé đi phun thuốc trừ sâu. Sau khi phun còn dư nửa lọ thuốc mang về treo ở cột nhà. Cháu bé ở nhà trông em, thấy lọ thuốc trừ sâu giống với chai sữa nên đã mang ra uống.

Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhi - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Sau khi uống, cháu bé xuất hiện dấu hiệu đau bụng, nôn, co giật và hôn mê. Người nhà phát hiện nhanh chóng đưa bé đến Trung tâm y tế huyện cấp cứu. Sau khi được xử trí cấp cứu ban đầu, bệnh nhân được hộ tống đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Ngay sau khi được bệnh viện tiếp nhận, bệnh nhi trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, tím tái, tăng tiết dịch hầu họng, co giật toàn thân, đồng tử 2 mắt co nhỏ. Bệnh nhân nhanh chóng được đặt ống nội khí quản để thở máy hỗ trợ, bơm rửa dạ dày, truyền dịch, dùng thuốc nhuận tràng và các biện pháp điều trị chuyên sâu khác.

Sau 2 ngày tích cực điều trị, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện cháu bé đã bỏ được máy thở, tỉnh táo, tự thở được và vẫn đang phải theo dõi và điều trị tích cực.

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