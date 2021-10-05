Mạng xã hội chia sẻ rầm rộ đoạn clip ghi lại một cô gái mặc sắc phục công an đang cõng một người đàn ông cao lớn gặp tai nạn trên đường.

Theo thông tin chia sẻ từ Công an nhân dân, vào khoảng 11h ngày 3/10, Bùi Thị Ngọc Trinh, ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, sinh viên năm 2, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đang tăng cường làm công tác phòng, chống dịch tại địa bàn huyện Đồng Phú.

Trong khi đang thực hiện nhiệm vụ trực chốt, Ngọc Trinh đã phát hiện một trường hợp người dân khi đi theo đoàn bị sập ổ gà tự ngã và chấn thương. Tình huống xảy ra bất ngờ, nhưng nữ học viên Cảnh sát nhân dân Bùi Thị Ngọc Trinh đã chạy đến cõng nạn nhân vào vệ đường, mặc dù người đàn ông này không phải nhỏ.

Được biết, sau khoảng 10 phút, nhân viên y tế đi theo đoàn CSGT dẫn đường có mặt, giúp sơ cứu cho nạn nhân. Người đàn ông chỉ bị thương nhẹ, do chảy máu đầu nên choáng khi bị ngã. Sau khi được sơ cứu, nghỉ ngơi một lúc, người này tiếp tục hành trình về quê.

Cảnh nữ sinh cõng người đàn ông khiến nhiều người đi đường chú ý - Ảnh: chụp màn hình

Hành động của Ngọc Trinh được lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh đẹp này nhanh chóng được nhiều tài khoản facebook chia sẻ với những bình luận khen ngợi hành động của cô gái.

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