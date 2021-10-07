Trường Tiểu học đầu tiên tại TP.HCM cho học sinh khối 1 và 2 đi học trực tiếp từ ngày 11/10

112 học sinh Trường Tiểu học Thạnh An (Cần Giờ) sẽ trở lại học trực tiếp vào ngày 11/10.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết rằng 112 học sinh Trường Tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ sẽ đến trường học trực tiếp vào ngày 11/10.

Được biết, các em học sinh khối 1 và 2 sẽ học trực tiếp 1 buổi. Trước mắt, việc bố trí phân luồng lối di chuyển khi học sinh đến trường cũng đã được tính toán vô cùng kĩ lưỡng. Đồng thời, phía nhà trường đã cho phun khử khuẩn toàn trường, lau chùi bàn ghế, đồ dùng dạy học, sắp xếp bàn ghế đảm bảo giãn cách.

112 học sinh Trường Tiểu học Thạnh An (Cần Giờ) sẽ đến trường học trực tiếp vào ngày 11/10 - Ảnh: Internet

Việc thực hiện sửa chữa những hạng mục nhỏ, nhà vệ sinh, chống mối mọt cũng như rà soát, bổ sung các thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nhà trường xây dựng sẵn sàng chương trình học trực tiếp cho học sinh để các em có thể tiếp cận được với chương trình học một cách tốt nhất. Đồng thời, sở GD- ĐT yêu cầu phòng GD-ĐT huyện Cần Giờ chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu và đề xuất với UBND quận về các phương án, cách thức tổ chức dạy học trực tiếp khi học sinh trở lại trường trong thời gian sắp tới.

Nhà trường sẽ xây dựng chương trình học trực tiếp cho học sinh để các em có thể tiếp cận được với chương trình học một cách tốt nhất - Ảnh: Internet

Ngoài ra, sở GD-ĐT TP.HCM cho hay, học sinh của TP.HCM đang ở các tỉnh chưa có khả năng hoặc không thể trở lại TP.HCM để nhập học thì vẫn tiếp tục học online qua hệ thống dạy học trực tuyến.

Trẻ 11 tuổi uống nhầm thuốc trừ sâu vì tưởng chai sữa, thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần' trong gang tấc Vào ngày 3/10, cháu bé 11 tuổi đã thấy lọ thuốc trừ sâu giống với chai sữa nên đã mang ra uống. Hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-tieu-hoc-dau-tien-tai-tphcm-cho-hoc-sinh-khoi-1-va-2-di-hoc-truc-tiep-tu-ngay-11-10-429398.html