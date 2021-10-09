Bộ Y tế dự kiến tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi vào cuối tháng 10 năm nay

Bộ Y tế đang xây dựng hướng dẫn và dự kiến bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi ngay trong tháng 10 năm nay. Đồng thời, các nhóm tuổi thấp hơn cũng sẽ có khả năng tiêm vaccine trong tương lai gần.

Trước ý kiến của cử tri về vấn đề tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết Bộ đang xây dựng hướng dẫn và dự kiến bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi ngay trong tháng 10 năm nay. Sau đó, việc tiêm vaccine sẽ mở rộng ra các nhóm tuổi thấp hơn trong quốc gia.

Bộ Y tế dự kiến trẻ em từ 12-17 tuổi sẽ được tiêm vaccine ngừa virus corona vào cuối tháng 10 - Ảnh: Internet

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, nguồn vaccine từ nay đến cuối năm không thiếu, dự kiến về tối thiểu 120 triệu liều. Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết trong chuyến thăm Cuba vừa qua, Chủ tịch nước đã có đề nghị và Việt Nam đang chờ nước bạn sớm gửi hồ sơ về vaccine tiêm cho trẻ em để xem xét.

Ngoài ra, ông cũng dự tính rằng Việt Nam sẽ tiêm phủ một mũi vaccine cho trên 70% dân số trên 18 tuổi trong năm 2021.

Cả nước hiện đã tiêm được khoảng 51,4 triệu liều vaccine COVID-19 - Ảnh: Internet

Đến nay, Việt Nam đã phân bổ 56 triệu liều vaccine COVID-19, tính đến ngày 8/10, cả nước đã tiêm được khoảng 51,4 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó khoảng 23,8 triệu người đã tiêm 1 liều vaccine và 13,8 triệu người tiêm đủ 2 liều vaccine. Tỷ lệ tiêm ít nhất 01 liều vaccine là 52,3% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Cùng quan tâm vấn đề tiêm vaccine cho trẻ em, Chủ tịch Hội Y tế cộng đồng TP.HCM, TS. BS Lê Trường Giang cho biết Bộ Y tế đưa ra chỉ tiêu tiêm cho người trên 50 tuổi là 80% là khá cao. Vì vậy, ông đề nghị giảm tiêu chí này còn 70%, 10% vaccine còn lại nên dành để tiêm cho trẻ em.

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