Người đến khám, điều trị ở bệnh viện, cần làm gì để phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2?

Tin y tế 12/10/2021 09:36

Khi khám, điều trị tại bệnh viện, người bệnh cần tuân thủ đầy đủ các quy định của Bộ Y tế và các hướng dẫn của nhân viên y tế bệnh viện để tránh lây nhiễm Covid-19.

Mắc dù đang trong thời điểm cả thế giới bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng việc khám chữa bệnh là nhu cầu thiết yếu và không nên trì hoãn. Song, khi đến bệnh viện, người dân phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Vì vậy, không ít người luôn băn khoăn, lo lắng và không biết phải làm thế nào để bảo vệ an toàn khi đến bệnh viện sau đại dịch Covid-19

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, khoa Y của trường ĐH Y dược TP.HCM cho biết, trước khi đi khám chữa bệnh, người dân cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ. Đó là hồ sơ, tóm tắt bệnh án của những lần khám bệnh trước, giấy hẹn tái khám (có thể bằng tin nhắn SMS của các bệnh viện) hoặc theo chỉ định của bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị.

dai dich covid 19

Ngoài ra, người dân chuẩn bị đơn thuốc có ghi ngày hẹn khám lại, giấy chỉ định, giới thiệu thực hiện cận lâm sàng. Tùy trường hợp, người dân chuẩn bị thêm giấy giới thiệu, chuyển tuyến khám chữa bệnh. Giấy chỉ định nhập viện điều trị, giấy xác nhận của địa phương về tình trạng sức khoẻ và cần đi khám chữa bệnh.

Đặc biệt, người dân cũng cần chuẩn bị các loại giấy tờ tùy thân. Trong trường hợp không có các giấy tờ trên, người đến khám có thể liên hệ trực tiếp với nơi đến khám để được hỗ trợ cung cấp lại và hướng dẫn đăng ký khám bệnh.

Ngoài ra, trong trường hợp bệnh nhân cần nhập viện, số lượng người chăm sóc chỉ co phép 1 người, trừ khi có những lý do khác phù hợp. Khi đến viện khám bệnh, người bệnh nếu cần người giúp nâng đỡ, cũng chỉ được 1 người nhà đi theo hỗ trợ. 

dai dich covid 19 1

Đối với người bệnh đến thăm khám, người bệnh cần khai báo y tế trung thực và đo thân nhiệt theo hướng dẫn. Những trường hợp nghi nhiễm Covid-19 có triệu chứng và yếu tố dịch tễ rõ ràng, được cách ly tạm thời và nhanh chóng chuyển đến cơ sở điều trị Covid-19 theo quy định. Ngoài ra, trong quá trình khám, điều trị người bệnh lưu ý giữ khoảng cách 2m với người xung quanh và hạn chế đi sang các phòng bệnh khác hoặc các khoa phòng khác nếu không có yêu cầu.

Về phía người nhà chăm sóc bệnh nhân, người nhà cần thực hiện đo thân nhiệt mỗi ngày theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Người nhà đeo khẩu trang trong quá trình chăm sóc người bệnh và khi di chuyển tại các khoa, phòng trong bệnh viện. Người nhà cần rửa tay thường xuyên với dung dịch sát khuẩn khuẩn tay nhanh và hạn chế đi ra ngoài khu vực bệnh viện trong thời gian chăm sóc người bệnh.

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Từ khóa:   đại dịch Covid-19 lưu ý khi đến bệnh viện cách tránh lây nhiễm virus

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