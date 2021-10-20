TP.HCM ban hành bộ gồm 10 tiêu chí an toàn phòng, chống COVID-19 tại trường học

Xã hội 20/10/2021 14:06

Bộ tiêu chí gồm mười thành phần. Đáng chú ý, tiêu chí 1: giáo viên, cán bộ, nhân viên trực tiếp tại cơ sở giáo dục phải có mã QR xanh thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế TP.HCM.

Theo Tuổi trẻ Online đưa tin, UBND TP.HCM vừa ban hành bộ tiêu chí an toàn trong phòng chống COVID-19 tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn.

Bộ tiêu chí gồm mười thành phần. Đáng chú ý, tiêu chí 1: giáo viên, cán bộ, nhân viên trực tiếp tại cơ sở giáo dục phải có mã QR xanh thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế TP.HCM hoặc Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC-COVID. 

Trường hợp không có mã QR thì phải xuất trình giấy tờ sau: người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; hoặc đã tiêm chủng đủ liều vắc xin phòng COVID-19; hoặc đã tiêm mũi 1 đối với vắc xin phòng COVID-19; tiêm hai mũi ít nhất 14 ngày sau tiêm.

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Học sinh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM trong sáng đầu tiên trở lại trường ngày 20/10 - Ảnh: Tuổi trẻ

Bên cạnh đó, cũng có các tiêu chí như: khoảng cách trẻ em, học sinh, học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong phòng làm việc từ 1m trở lên và khoảng cách trẻ em, học sinh, học viên, giáo viên ngoài phòng làm việc từ 2m trở lên. 

Phải thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào lớp; học sinh (trừ mầm non), học viên, giáo viên phải đeo khẩu trang khi làm việc, học tập; tất cả đều được kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế khi vào trường và được phân luồng, đảm bảo đi một chiều khi vào trường; các cơ sở giáo dục phải có tổ an toàn COVID-19...

Bộ tiêu chí được đánh giá như sau: 

Đạt 8-10 tiêu chí: Mức độ an toàn cao (cơ sở giáo dục được tổ chức dạy học).

Đạt 6-7 tiêu chí: Mức độ an toàn (cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động dạy học. Trong vòng 48 giờ phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 8 tiêu chí thành phần. 

Đạt dưới 6 tiêu chí thành phần: Chưa đảm bảo an toàn (cơ sở giáo dục chưa được tổ chức hoạt động giáo dục, phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 6 tiêu chí thành phần mới được tổ chức dạy học).

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