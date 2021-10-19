Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin về phương án trở lại trường học của học sinh các cấp trên địa bàn

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt phương án cho học sinh một số khối lớp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn thành phố được trở lại trường học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Vietnamplus đưa tin, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có báo cáo số 3582/BC-SGDĐT gửi UBND TP. Hà Nội về việc đề xuất phương án cho học sinh trở lại trường học tập trong điều kiện bình thường mới tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Đối với 18 huyện và thị xã, học sinh sẽ học tại trường, gồm toàn bộ học sinh của các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Đối với 12 quận, học sinh các khối lớp 5, 6, lớp 9, 10, 11 và lớp 12 học tại trường. Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 7 và 8 học trực tuyến tại nhà. Cấp học mầm non tiếp tục nghỉ tại nhà.

Các trường có vốn đầu tư nước ngoài; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động giảng dạy.

Thời gian thực hiện từ ngày 25/10.

Phương án 2

Tổ chức học tại trường cho các học sinh khối lớp 5, 6, 9, 10, 11 và 12. Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 7 và 8 học trực tuyến tại nhà. Cấp mầm non tiếp tục nghỉ học.

Các trường có vốn đầu tư nước ngoài; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động giảng dạy.

Thời gian thực hiện từ ngày 25/10.

Phương án 3

Tổ chức học tại trường cho toàn bộ học sinh các cấp, từ tiểu học đến trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Học sinh cấp mầm non tiếp tục nghỉ tại nhà.

Các trường có vốn đầu tư nước ngoài; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động giảng dạy.

Thời gian thực hiện từ ngày 25/10.

Phương án 4

Học sinh tất cả các cấp học, từ mầm non đến trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố bắt đầu đi học trở lại từ học kỳ II năm học 2021-2022.

Các trường có vốn đầu tư nước ngoài; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động giảng dạy.

Thời gian thực hiện từ ngày 17/1/2022.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 4 phương án trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất chọn phương án 1 với các lý do:

Thứ nhất là tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đang diễn biến theo chiều hướng tích cực. Căn cứ các tiêu chí đánh giá, xác định cấp độ dịch của Bộ Y tế, toàn thành phố được xác định đang ở cấp độ 1, là cấp độ nguy cơ thấp.

Thứ hai là tỷ lệ đã tiêm một mũi vaccine phòng chống COVID-19 của cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt trên 95,5%, trong đó có 60% đã tiêm mũi hai.

Thứ ba là Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới.

Thứ tư là các nhà trường, cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy tắc 5K và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới. Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tạm thời chưa tổ chức ăn bán trú, chỉ thực hiện dạy một buổi/ngày cho đến khi có thông báo mới. Đối với các đơn vị đông học sinh, mật độ cao, sở khuyến khích các trường tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Sau một tuần học sinh trở lại trường học, căn cứ cấp độ dịch do ngành y tế quy định và tình hình thực tế dịch bệnh trên địa bàn, thành phố sẽ bố trí cho học sinh các khối lớp còn lại và cấp học mầm non trở lại trường học trực tiếp theo lộ trình để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch.

Sở Giáo dục và Đào tào Hà Nội cũng kiến nghị hiện còn một số trường học được các địa phương huy động sử dụng làm khu cách ly phòng chống dịch, Sở đề nghị thành phố chỉ đạo ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có kế hoạch bàn giao địa điểm cho các nhà trường để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại học tập.