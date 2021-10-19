Sẵn sàng cho ngày 'mở cửa' trường học, TP.HCM siết chặt quy định về số lượng học sinh

Xã hội 19/10/2021 10:58

Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất cho học sinh 2 trường ngoại thành đi học lại từ 20.10. Nếu tình hình dịch ổn định sẽ triển khai ở các tỉnh nội thành, theo đó Sở Giáo dục và Đào tạo quy định số lớp, người học trong một lớp phải dưới 50% số lượng cho phép theo quy định hiện hành.

Sáng 14-10, ông Dương Trí Dũng, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết UBND huyện Cần Giờ vừa có đề xuất cho học sinh 2 trường đầu tiên đi học lại từ 20-10.

Bên cạnh đó, việc mở cửa các trường nội thành sẽ được thực hiện ở những nơi xác định an toàn trong phòng chống dịch và mở cửa từng bước, tận dụng thời gian an toàn để dạy - học trực tiếp.

Phía Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã đưa ra những quy định cụ thể cho việc này nhằm siết chặt số lượng học sinh, đảm bảo tính an toàn, hiệu quả. 

Cụ thể:

- Số lớp và số học sinh tối đa trong mỗi lớp phải dưới 50% số lượng theo quy định (tiêu chuẩn hiện hành là lớp tiểu học 35 em, lớp THCS, THPT 45 em). Để đáp ứng điều này, các trường phải tách lớp, chia lớp học theo ca, buổi khác nhau.

 

Sẵn sàng cho ngày 'mở cửa' trường học, TP.HCM siết chặt quy định về số lượng học sinh - Ảnh 1 

-Với trường mầm non, số nhóm trẻ, lớp và số trẻ trong mỗi nhóm, lớp dưới 50% quy định. Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi hiện quy định có 25 trẻ, lớp 4-5 tuổi có 30 trẻ, lớp 5-6 tuổi có 35 trẻ. Với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục, số trẻ phải dưới 15 em.

- Tương tự, với trung tâm ngoại ngữ - tin học, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, số lớp và số học viên trong mỗi lớp dưới 50% quy mô được duyệt khi cấp phép.

 - Ở mỗi bộ tiêu chí, việc giáo viên được tiêm vaccine đầy đủ hoặc có "thẻ xanh Covid-19" cũng được quy định chặt chẽ hơn. Theo đó, giáo viên, cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp tại trường học, các trung tâm phải có mã QR xanh thể hiện lịch sử tiêm chủng tại một trong các ứng dụng Y tế HCM, Sổ sức khoẻ điện tử, PC-Covid.

- Nếu không có mã QR, giáo viên có thể trình một trong các giấy: Là người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; đã tiêm chủng đủ liều vaccine; đã tiêm mũi 1 với vaccine tiêm hai mũi ít nhất 14 ngày.

 

Sẵn sàng cho ngày 'mở cửa' trường học, TP.HCM siết chặt quy định về số lượng học sinh - Ảnh 2

Dù vậy, cũng tuỳ theo mức độ an toàn mà trường học được hoạt động hay không, hoặc phải có biện pháp khắc phục theo cách đánh giá cho từng trường hợp. Bộ tiêu chí an toàn trước đó được đề ra chính là một trong những động thái đầu tiên mà Sở giáo dục và đào tạo chuẩn bị cho việc 'mở cửa' trường học trong tương lai gần. 

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