Phụ huynh cần chuẩn bị gì trước khi tiêm vắc xin cho trẻ?

2. Trước ngày tiêm, phụ huynh nên cho trẻ nghỉ ngơi, ngủ sớm, giải thích về việc tiêm vaccine Covid-19, tạo tâm lý thư giãn thoải mái. Cho trẻ dùng thêm một bữa ăn nhẹ một tiếng trước khi đi tiêm để tránh chờ lâu sẽ khiến trẻ đói bụng. Trẻ có thể uống viên sủi đa vitamin hoặc vitamin C (sau ăn) trước khi đi tiêm.

3. Không trì hoãn những lịch tiêm vaccine khác mà trẻ đang tiêm chủng. Đem theo sổ tiêm chủng những vaccine khác của trẻ khi đến tiêm vaccine Covid-19. Với trẻ em gái, bác sĩ Minh lưu ý nếu đến ngày hành kinh bố mẹ cũng không nên lo lắng hay cần thiết tạm hoãn tiêm chủng, trừ trường hợp đau bụng nhiều, nôn ói, mệt mỏi kèm sốt.

4. Trẻ 12-17 tuổi sắp tiêm vaccine Covid-19, phụ huynh không tự ý ngừng thuốc trẻ đang điều trị bệnh lý mạn tính nếu có. Cần đem toa thuốc, bệnh án nếu có để bác sĩ khám sàng lọc tiêm chủng xem xét chỉ định vaccine Covid-19 phù hợp, theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hiền Minh, Phó trưởng đơn vị tiêm chủng Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

5. Ngoài ra, bác sĩ cũng lưu ý không để băng keo cá nhân ở vị trí tiêm quá lâu, sau 30 phút có thể giúp trẻ gỡ ra. Quan sát theo dõi sức khỏe trẻ ít nhất 30 phút sau tiêm tại điểm tiêm chủng, nếu có bất cứ những triệu chứng khó chịu nào nên báo ngay cho ba mẹ hoặc nhân viên y tế. Sau đó phụ huynh cho trẻ về nhà nghỉ ngơi ngay, không nên đi chơi hay tham gia những hoạt động thể lực khác vào ngày tiêm chủng.