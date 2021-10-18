Phụ huynh cần chuẩn bị gì trước khi tiêm vắc xin cho trẻ?

Xã hội 18/10/2021 11:04

Quyết định tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi của Bộ Y Tế tạo nhiều phấn khởi cho các bậc phụ huynh. Tuy nhiên những người làm cha làm mẹ cũng bắt đầu có nhiều lo lắng, bởi không phải ai cũng biết cần chuẩn bị gì trước khi tiêm để đảm bảo an toàn sức khỏe cho con.

Ngày 14/10, Bộ Y tế đã có công văn gửi cho Sở Y tế các tỉnh, thành phố thuộc Trung Ương về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Theo đó, Bộ Y tế cho biết sẽ mở rộng đối tượng tiêm chủng COVID-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi, theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 - 17 tuổi và hạ dần độ tuổi, theo tiến độ cung ứng vắc xin và tình hình dịch tại địa phương.

Phụ huynh cần chuẩn bị gì trước khi tiêm vắc xin cho trẻ? - Ảnh 1

Đây là một tin đáng mừng để đảm bảo sự an toàn cho các trẻ nhỏ trong thời điểm dịch Covid 19 như hiện nay. Các bậc phụ huynh cũng cần có những bước 'khởi động', tìm hiểu thông tin để giúp quá trình tiêm vắc xin của con em mình được diễn ra thuận lợi, an tâm hơn. 

Một vài lưu ý của bác sĩ dành cho các bậc cha mẹ có con chuẩn bị được tiêm vắc - xin:

1. Cho trẻ uống nhiều nước, bổ sung thêm vitamin C, ngủ sớm nghỉ ngơi trước ngày tiêm, không tự ý ngưng thuốc với trẻ có bệnh mạn tính.

2. Trước ngày tiêm, phụ huynh nên cho trẻ nghỉ ngơi, ngủ sớm, giải thích về việc tiêm vaccine Covid-19, tạo tâm lý thư giãn thoải mái. Cho trẻ dùng thêm một bữa ăn nhẹ một tiếng trước khi đi tiêm để tránh chờ lâu sẽ khiến trẻ đói bụng. Trẻ có thể uống viên sủi đa vitamin hoặc vitamin C (sau ăn) trước khi đi tiêm.

3. Không trì hoãn những lịch tiêm vaccine khác mà trẻ đang tiêm chủng. Đem theo sổ tiêm chủng những vaccine khác của trẻ khi đến tiêm vaccine Covid-19. Với trẻ em gái, bác sĩ Minh lưu ý nếu đến ngày hành kinh bố mẹ cũng không nên lo lắng hay cần thiết tạm hoãn tiêm chủng, trừ trường hợp đau bụng nhiều, nôn ói, mệt mỏi kèm sốt.

4. Trẻ 12-17 tuổi sắp tiêm vaccine Covid-19, phụ huynh không tự ý ngừng thuốc trẻ đang điều trị bệnh lý mạn tính nếu có. Cần đem toa thuốc, bệnh án nếu có để bác sĩ khám sàng lọc tiêm chủng xem xét chỉ định vaccine Covid-19 phù hợp, theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hiền Minh, Phó trưởng đơn vị tiêm chủng Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

5. Ngoài ra, bác sĩ cũng lưu ý không để băng keo cá nhân ở vị trí tiêm quá lâu, sau 30 phút có thể giúp trẻ gỡ ra. Quan sát theo dõi sức khỏe trẻ ít nhất 30 phút sau tiêm tại điểm tiêm chủng, nếu có bất cứ những triệu chứng khó chịu nào nên báo ngay cho ba mẹ hoặc nhân viên y tế. Sau đó phụ huynh cho trẻ về nhà nghỉ ngơi ngay, không nên đi chơi hay tham gia những hoạt động thể lực khác vào ngày tiêm chủng.

Phụ huynh cần chuẩn bị gì trước khi tiêm vắc xin cho trẻ? - Ảnh 2

Bộ Y tế đề nghị cha mẹ, người giám hộ thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng (nếu đồng ý tiêm chủng cho đối tượng này) theo mẫu ban hành kèm theo công văn cụ thể. Thực hiện khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế và chỉ định loại vắc-xin sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Bên cạnh đó, bộ cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc-xin Covid-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm đủ liều cho người từ 50 tuổi trở lên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch vắc-xin Covid-19 và Bộ Y tế.

Trước đó, nhiều nước đã tiến hành tiêm vắc xin cho trẻ em như: Singapore từ ngày 1-6, Campuchia từ ngày 17/9, và mới đây Thái Lan cũng đã bắt đầu tiêm cho người trên 12 tuổi vào ngày 4/10. 

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