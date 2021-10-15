Tin mới nhất: Người dân Nghệ An được Thủy Tiên hỗ trợ 'chỉ nhận tiền, không ký nhận'

Hiện nay nhiều địa phương Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi từng là nơi Thủy Tiên đến hỗ trợ đã dần có xác nhận về số tiền mà nữ ca sĩ đã trao tặng cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cuối năm 2020.

Mới đây, một số địa phương ở Nghệ An cũng đã có thông tin xác minh về sự việc này.

Theo Dân trí, Bà Thái Thị Hải Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTTQVN) huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cũng cho biết: Qua rà soát, huyện Hưng Nguyên đã có báo cáo gửi Bộ Công an về số tiền mà ca sĩ Thủy Tiên trao cho người dân huyện này đúng với số tiền mà Ủy ban MTTQVN huyện xác nhận vào năm 2020.

Trong báo cáo gửi Bộ Công an, Ủy ban MTTQVN huyện Hưng Nguyên cho biết, có 454 hộ dân thuộc 4 xã của huyện này được nhận quà thông qua danh sách được các xã lập và phát phiếu. Mỗi hộ được nhận 5 triệu đồng. Ngoài ra có 4 hộ dân không có tên trong danh sách nhưng vẫn được nhận tiền từ ca sĩ Thủy Tiên, trong đó có một hộ nhận 30 triệu, một hộ 10 triệu và 2 hộ mỗi hộ 5 triệu đồng.

Tổng số tiền người dân huyện Hưng Nguyên nhận được từ ca sĩ Thủy Tiên là hơn 2 tỷ 320 triệu đồng. Ngoài ra không có hoạt động đóng góp, xây dựng gì trên địa bàn nữa.

Tuy nhiên, đáng chú ý là thông tin về việc 'các hộ gia đình được nhận quà chỉ nhận tiền, không ký nhận. Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể huyện Hưng Nguyên chỉ lập danh sách bàn giao cho đoàn và chứng kiến, giám sát việc ủng hộ chứ không cầm tiền, không kiểm đếm tiền, mọi việc trao tiền cho bà con được vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên trao trực tiếp.'

Từ ngày trao quà đến nay, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Hưng Nguyên không nhận được bất kỳ đơn thư hay phản ánh gì liên quan đến việc trao quà của đoàn vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên. Nhìn chung người dân phấn khởi, cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và đoàn cứu trợ" - văn bản báo cáo gửi Bộ Công an của huyện Hưng Nguyên nêu.

Huyện Thanh Chương

Cũng liên quan đến hoạt động cứu trợ lũ lụt của ca sĩ Thủy Tiên năm 2020, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã có báo cáo gửi Bộ Công an. Theo đó, qua rà soát, báo cáo từ 25 xã trên địa bàn thì huyện này có 520 hộ dân được nhận tiền cứu trợ lũ lụt từ ca sĩ Thủy Tiên với tổng số tiền nhận được là 5 tỷ 087 triệu đồng.

Ngoài ra, huyện còn nhận được sự hỗ trợ từ ca sĩ Thủy Tiên xây dựng 2 cây cầu dân sinh trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, 10 xuồng cứu hộ trị giá khoảng 200 triệu đồng. Tổng số tiền mà huyện này nhận được cứu trợ lũ lụt từ ca sĩ Thủy Tiên vào năm 2020 là 6 tỷ 787 triệu đồng.

Tuy nhiên, số tiền sau khi rà soát lại để báo cáo Bộ Công an đã thiếu hụt 102 triệu đồng so với giấy xác nhận tiền cứu trợ của Thủy Tiên do Ủy ban MTTQVN huyện Thanh Chương xác nhận vào năm 2020.

Theo cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Thanh Chương, lý do việc thiếu hụt này là có khoảng 'vài chục hộ dân trên địa bàn được nhận tiền cứu trợ lũ lụt từ ca sĩ Thủy Tiên nhưng nằm ngoài danh sách do các xã lập, bình chọn'.

Cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Thanh Chương cho biết: 'Sau khi có yêu cầu từ Bộ Công an, chúng tôi đã rà soát lại, các xã chỉ nắm bắt được các hộ nhận tiền từ danh sách cũ đã lập ra. Riêng những hộ ngoài danh sách, thì các xã không nhớ và không biết được ai đã nhận nên không có báo cáo'.

Cũng theo vị cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Thanh Chương, hiện nay vẫn chưa tìm ra được số người nhận nằm ngoài danh sách nên huyện đã báo cáo Bộ Công an số tiền thực tế là 6 tỷ 787 triệu đồng.

"Hộ nhận được tiền ít nhất là 5 triệu đồng, người nhiều nhất là 115 triệu đồng. Đối với những hộ nằm ngoài danh sách đã được nhận tiền cứu trợ từ ca sĩ Thủy Tiên, hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo các xã tiếp tục tìm kiếm. Khi tìm được sẽ bổ sung báo cáo gửi Bộ Công an" - vị cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Thanh Chương cho biết thêm.

Trong khi đó, lãnh đạo huyện Thanh Chương cho biết thêm, việc ca sĩ Thủy Tiên về trao tiền cho các hộ dân vào năm 2020 có sự phối hợp của chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQVN huyện trong việc chứng kiến, lập danh sách các hộ gia đình bị thiệt hại để phát phiếu nhận quà, hỗ trợ trong việc đoàn di chuyển và địa điểm phát quà, đảm bảo an ninh trật tự.

Riêng việc trao tiền do ca sĩ Thủy Tiên và đoàn từ thiện trực tiếp trao, chính quyền địa phương không tham gia.

Địa phương cũng xác nhận ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ xây dựng mới 2 cây cầu dân sinh trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên số tiền này không thông qua huyện hay xã, mà trực tiếp làm việc với đơn vị thi công, xây dựng. Hiện 2 cây cầu này đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Ngoài ra, ca sĩ Thủy Tiên tặng thêm 20 chiếc xuồng trị giá 200 triệu đồng.

Đây phần nào cũng là lý do số tiền thống kê với địa phương và số tiền mà Thủy Tiên chi ra lại không trùng khớp với nhau, phần lớn là do quá trình chi thêm cho người dân của nữ ca sĩ trong quá trình làm từ thiện.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương cũng bày tỏ sự cảm kích và phấn khởi trước sự hỗ trợ giúp đỡ của nữ ca sĩ. Ông nói: 'Việc từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn là rất kịp thời hỗ trợ cho người dân trong lúc lũ lụt khó khăn để khắc phục hậu quả. Người ta nói "một miếng khi đói bằng vạn gói khi nó" là đó. Người dân ở huyện rất vui mừng và biết ơn'.

Thực hư tính minh bạch trong việc làm từ thiện của giọng ca 'Giấc mơ tuyết trắng' hẳn còn chờ xác nhận thêm một thời gian nữa. Dù vậy hiện tại, cái tên Thủy Tiên và những từ khóa như 'tiền từ thiện', 'xác minh', 'Thủy Tiên kêu gọi từ Thiện miền Trung' vẫn là một trong những từ khóa hot nhất, chứng tỏ sự quan tâm và kì vọng rất lớn trong việc xác minh với người dân.

Hy vọng các cấp chính quyền đẩy nhanh quá trình làm việc xác minh, sớm có được câu trả lời thỏa đáng nhất.