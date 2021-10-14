15 địa phương đồng ý thí điểm mở lại vận tải khách liên tỉnh, bạn đã sẵn sàng 'xê dịch'?

Xã hội 14/10/2021 15:57

Sau quyết định 'tạm ngừng áp dụng các Chỉ thị 15, 16 và 19 trên toàn quốc' của Chính phủ, mới đây Bộ giao thông vận tải một số tỉnh cũng đã có những quyết định mới, phấn khởi lòng dân.

Theo Công an nhân dân, cách đây ít ngày, Bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam từng bày tỏ: 'Nhu cầu đi lại liên tỉnh bình thường hiện đang cấp thiết. Người dân, doanh nghiệp đang rất mong mỏi vận tải khách tuyến cố định được hoạt động trở lại'.

Bà Hiền cũng chia sẻ: 'Các Sở GTVT cần chủ động đề xuất với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương, lập phương án để sớm triển khai hướng dẫn tạm thời của Bộ GTVT, làm sao từ ngày 13 đến 20/10, tổ chức thí điểm được một số tuyến theo kế hoạch. Trước mắt thí điểm chọn một số tuyến dễ đi từ vùng xanh đến vùng xanh làm trước, sau đó thí điểm từ vùng xanh đến vùng đỏ. Từ kết quả này từng bước mở dần vận tải. Việc tổ chức vận tải, lựa chọn doanh nghiệp, bến xe do Sở GTVT các tỉnh, thành phố quyết định'.

Đây cũng là mong đợi của nhiều tỉnh thành nói riêng và nhân dân các tỉnh nói chung. 

15 địa phương đồng ý thí điểm mở lại vận tải khách liên tỉnh, bạn đã sẵn sàng 'xê dịch'? - Ảnh 1

Đáp lại sự mong đợi này, một tin vui cho nhân dân các tỉnh được thông tin từ VOV, đó là theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tính đến hết ngày 13/10 đã có có thêm 8 tỉnh thành gồm Kon Tum, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Quảng Ninh... chấp thuận kế hoạch chạy lại xe khách liên tỉnh. Ngoài 7 địa phương trên, tối 13/10, Phó Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cũng đã ký văn bản thí điểm hoạt động vận tải hành khách.

Theo đó, Hà Nội thống nhất với các tỉnh, thành phố để tổ chức các tuyến đi/đến bảy địa phương gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La bằng 5% số chuyến của các đơn vị hoạt động trên tuyến theo biểu đồ đã được công bố.

Trước đó, ngày 12/10, 7 địa phương đã đồng ý chạy lại xe khách liên tỉnh gồm Điện Biên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bắc Giang, Quảng Trị, Quảng Bình, Ninh Bình.

15 địa phương đồng ý thí điểm mở lại vận tải khách liên tỉnh, bạn đã sẵn sàng 'xê dịch'? - Ảnh 2

Như vậy, tính đến nay đã có 15 địa phương đồng ý thí điểm chạy lại vận tải khách liên tỉnh. Ngoài ra, còn có 15 sở giao thông vận tải đang chờ ý kiến UBND tỉnh đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến.

Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay vướng mắc nhất hiện nay là nhiều tỉnh đang rà soát lái xe được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Do vậy, một số tuyến dù đã được khôi phục nhưng chưa chạy.

Người dân kì vọng sẽ sớm khởi động lại toàn bộ các tuyến xe liên tỉnh để thuận tiện cho việc đi lại, đáp ứng nhu cầu di chuyển sau thời gian dài ở nhà vì dịch. 

 

 

Thanh niên phán 'ca sĩ Thủy Tiên đút lót Hà Tĩnh'... bị xử phạt, bình luận chơi nhưng tiền 'vạ miệng' là thật!

Thanh niên phán 'ca sĩ Thủy Tiên đút lót Hà Tĩnh'... bị xử phạt, bình luận chơi nhưng tiền 'vạ miệng' là thật!

'Tiền từ thiện' thời gian gần đây vẫn luôn là chủ đề nóng hổi. Một thanh niên dường như cũng 'nóng' theo chủ đề này mà bình luận thiếu suy nghĩ, ngay lập tức anh chàng này đã được 'mời về... phường' và có mức xử phạt răn đe.

Xem thêm
Từ khóa:   xe liên tỉnh xe khách hoạt động trở lại

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 29 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 1 giờ 8 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 1 giờ 14 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số