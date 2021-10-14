15 địa phương đồng ý thí điểm mở lại vận tải khách liên tỉnh, bạn đã sẵn sàng 'xê dịch'?

Sau quyết định 'tạm ngừng áp dụng các Chỉ thị 15, 16 và 19 trên toàn quốc' của Chính phủ, mới đây Bộ giao thông vận tải một số tỉnh cũng đã có những quyết định mới, phấn khởi lòng dân.

Theo Công an nhân dân, cách đây ít ngày, Bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam từng bày tỏ: 'Nhu cầu đi lại liên tỉnh bình thường hiện đang cấp thiết. Người dân, doanh nghiệp đang rất mong mỏi vận tải khách tuyến cố định được hoạt động trở lại'. Bà Hiền cũng chia sẻ: 'Các Sở GTVT cần chủ động đề xuất với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương, lập phương án để sớm triển khai hướng dẫn tạm thời của Bộ GTVT, làm sao từ ngày 13 đến 20/10, tổ chức thí điểm được một số tuyến theo kế hoạch. Trước mắt thí điểm chọn một số tuyến dễ đi từ vùng xanh đến vùng xanh làm trước, sau đó thí điểm từ vùng xanh đến vùng đỏ. Từ kết quả này từng bước mở dần vận tải. Việc tổ chức vận tải, lựa chọn doanh nghiệp, bến xe do Sở GTVT các tỉnh, thành phố quyết định'.

Đây cũng là mong đợi của nhiều tỉnh thành nói riêng và nhân dân các tỉnh nói chung. Đáp lại sự mong đợi này, một tin vui cho nhân dân các tỉnh được thông tin từ VOV, đó là theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tính đến hết ngày 13/10 đã có có thêm 8 tỉnh thành gồm Kon Tum, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Quảng Ninh... chấp thuận kế hoạch chạy lại xe khách liên tỉnh. Ngoài 7 địa phương trên, tối 13/10, Phó Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cũng đã ký văn bản thí điểm hoạt động vận tải hành khách.

Theo đó, Hà Nội thống nhất với các tỉnh, thành phố để tổ chức các tuyến đi/đến bảy địa phương gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La bằng 5% số chuyến của các đơn vị hoạt động trên tuyến theo biểu đồ đã được công bố. Trước đó, ngày 12/10, 7 địa phương đã đồng ý chạy lại xe khách liên tỉnh gồm Điện Biên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bắc Giang, Quảng Trị, Quảng Bình, Ninh Bình. Như vậy, tính đến nay đã có 15 địa phương đồng ý thí điểm chạy lại vận tải khách liên tỉnh. Ngoài ra, còn có 15 sở giao thông vận tải đang chờ ý kiến UBND tỉnh đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến. Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay vướng mắc nhất hiện nay là nhiều tỉnh đang rà soát lái xe được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Do vậy, một số tuyến dù đã được khôi phục nhưng chưa chạy. Người dân kì vọng sẽ sớm khởi động lại toàn bộ các tuyến xe liên tỉnh để thuận tiện cho việc đi lại, đáp ứng nhu cầu di chuyển sau thời gian dài ở nhà vì dịch.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/15-dia-phuong-dong-y-thi-diem-mo-lai-van-tai-khach-lien-tinh-ban-da-san-sang-xe-dich-430897.html