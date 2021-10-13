Thanh niên phán 'ca sĩ Thủy Tiên đút lót Hà Tĩnh'... bị xử phạt, bình luận chơi nhưng tiền 'vạ miệng' là thật!

Xã hội 13/10/2021 17:14

'Tiền từ thiện' thời gian gần đây vẫn luôn là chủ đề nóng hổi. Một thanh niên dường như cũng 'nóng' theo chủ đề này mà bình luận thiếu suy nghĩ, ngay lập tức anh chàng này đã được 'mời về... phường' và có mức xử phạt răn đe.

Mới đây, cộng đồng mạng được phen 'xôn xao' khi anh chàng phán 'Thủy Tiên đút lót Hà Tĩnh' trên mạng xã hội nay đã có mặt trên trụ sở công an để nộp phạt. Nhiều người chậc lưỡi đúng là 'comment sa thì gà chết'. 

 

Trước đó, vào ngày 9/10, sau khi một trang Fanpage đăng tải bài viết "Thêm một tỉnh xác nhận số tiền Thủy Tiên đã hỗ trợ", một tài khoản Facebook nhảy vào bình luận với nội dung rằng "Không biết đã đút lót cho tỉnh Hà Tĩnh mấy chục tỷ rồi".

Tại cơ quan điều tra, H thừa nhận hành vi bình luận của mình là sai sự thật và đã gỡ bỏ nội dung trên. Cơ quan điều tra xác định hành vi của H là sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm nghiêm trọng tới uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự cá nhân. Sở TT&TT Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản xử phạt H và xử phạt 5 triệu đồng.

Thanh niên phán 'ca sĩ Thủy Tiên đút lót Hà Tĩnh'... bị xử phạt, bình luận chơi nhưng tiền 'vạ miệng' là thật! - Ảnh 1 

Hiện nay một số địa phương như Hà Tĩnh, 2 huyện tỉnh Nghệ An... đã lên tiếng xác minh về số tiền nhận được trong đợt hỗ trợ của Thủy Tiên. Tuy nhiên, sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra, xác minh và chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Đó là lý do vì sao còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng để tránh 'vạ miệng' không cần thiết, netizen cũng nên cân nhắc trước mọi bình luận của mình trên mạng xã hội. Vì biết đâu chỉ với một câu nói đùa của mình ta lại phải trả giá bằng cuộc 'nói chuyện uống trà' trên phường và nộp phạt lúc nào không hay.  

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