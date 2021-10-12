Vụ tiêu hủy 15 chú chó ở Cà Mau: Trưởng trạm y tế và con ruột xin nghỉ việc vì không chịu nổi áp lực dư luận

Xã hội 12/10/2021 17:24

Vụ 15 chú chó bị tiêu hủy ở Cà Mau gây rúng động nhiều ngày qua, nhiều người vẫn chưa nguôi sự bức xúc lẫn bàng hoàng. Trước áp lực từ dư luận quá lớn, mới đây trưởng trạm y tế và con ruột đã gửi đơn xin nghỉ việc.

Đến nay, vụ 15 chú chó của đôi vợ chồng trung niên vẫn đang xôn xao khắp các trang mạng xã hội. Các bài viết đồng cảm với chú Hùng, lên án và phẫn nộ trước hành động của người quyết định tiêu hủy 15 chú chó,... vẫn liên tục xuất hiện. 

Vụ tiêu hủy 15 chú chó ở Cà Mau: Trưởng trạm y tế và con ruột xin nghỉ việc vì không chịu nổi áp lực dư luận - Ảnh 1

Trước áp lực quá lớn từ phía cộng đồng mạng, theo Thanh Niên, chiều tối 11.10 ông Trần Tấn Công - Chủ tịch UBND H.Trần Văn Thời (Cà Mau) xác nhận Trưởng Trạm y tế xã Khánh Hưng (H.Trần Văn Thời) và con trai đã có đơn xin nghỉ việc.

Ông Công chia sẻ, "Ngay sau việc tiêu hủy đàn chó, mèo lan lan truyền trên mạng xã hội, Trưởng trạm Y tế xã Khánh Hưng bị quy là người quyết định tiến hành tiêu hủy đàn chó, mèo nên bị nhiều cư dân mạng chửi bới, xúc phạm… Gia đình chị Trưởng trạm Y tế xã Khánh Hưng bị tấn công, hăm dọa, bị áp lực và khủng khoảng tinh thần nên chị và con trai (cùng làm việc ở Trạm y tế xã Khánh Hưng) có đơn xin nghỉ việc".

Vụ tiêu hủy 15 chú chó ở Cà Mau: Trưởng trạm y tế và con ruột xin nghỉ việc vì không chịu nổi áp lực dư luận - Ảnh 2

 

Vietnamnet thông tin, sau khi nhận đơn của Trưởng trạm Y tế xã Khánh Hưng, huyện đã cố gắng, động viên vị này tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đến khi hoàn thành xong chiến dịch tiêm vắc xin vì vài ngày nữa huyện sẽ tiến hành chiến dịch tiêm hơn 40.000 liều vắc xin cho người dân. Trong điều kiện lực lượng phòng, chống dịch hạn chế thì với sự việc này vốn đã khó lại chồng thêm khó.

Vụ việc có lẽ đã đi quá xa sự dự tính của những người trong cuộc, tuy nhiên hậu quả để lại vẫn là sự tổn thất không hề nhỏ về mặt tinh thần cho rất nhiều người. Hy vọng các cơ quan, ban ngành liên quan sẽ sớm vào cuộc để có được sự công bằng chung nhất mà không phải dựa vào tiếng nói của bất kì ai. 

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