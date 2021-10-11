15 chú chó bị tiêu hủy ở Cà Mau: 1 bé cún con may mắn sống sót sẽ sớm được gửi lại cho cô chú!

Xã hội 11/10/2021 15:29

Vụ việc 15 chú chó bị tiêu hủy ở Cà Mau đã làm rúng động dư luận nhiều ngày qua. Nhưng... 'sau cơn mưa trời lại sáng', một chú cún con may mắn sống sót sẽ sớm được gửi lại cho cô chú.

Nhiều người vẫn không khỏi bàng hoàng mỗi khi nhắc tới sự việc 15 chú chó của chú Hùng và cô Chi bị tiêu hủy sau khi về đến tỉnh Cà Mau. Đó là sự sót thương cho những động vật vô tội, là 15 mạng sống còn khỏe mạnh nhưng bị...thiêu hủy một cách dã man, là sự đồng cảm trước sự mất mát quá lớn lao với 2 cô chú - những người lao động nghèo giàu tình thương.

Nhiều nguồn báo tìm đến chú để phỏng vấn, để sẻ chia sau sự việc đau lòng này, chú Hùng chỉ buồn bã nói ngắn gọn qua điện thoại: 'Giờ tôi mệt mỏi lắm rồi'.

15 chú chó bị tiêu hủy ở Cà Mau: 1 bé cún con may mắn sống sót sẽ sớm được gửi lại cho cô chú! - Ảnh 1

Trong khi sự việc trên vẫn đang gây xôn xao thì sáng ngày 11/10, thông tin một chú chó nhỏ trong đàn chó của chú Hùng... vẫn còn sống khiến nhiều người bất ngờ.

Cụ thể anh Lê Dương Thanh (SN 1994, ở Long An) cho biết, 'Khi tham gia nhóm phát cơm thiện nguyện tại vòng xoay ở tỉnh Long An thì mình có gặp cô chú chở theo đàn chó đi về và dừng chân nghỉ tại chốt. Tại đây, chứng kiến cô chú cưng đàn chó lắm, chăm bẵm từng chút một khi chở theo về Cà Mau. Mình có hỏi thăm thì chú Hùng có nói nuôi chúng cũng vui, 'Dù có nghèo cỡ nào nghèo nhưng không có bán, ai thích thì cho nuôi'. Sau đó chú có tặng cho bọn mình một con'.

15 chú chó bị tiêu hủy ở Cà Mau: 1 bé cún con may mắn sống sót sẽ sớm được gửi lại cho cô chú! - Ảnh 2

Dương Thanh cũng cho biết thêm, 'Sau hôm đó bạn có liên hệ lại nói chuyện và hỏi thăm chú Hùng thì được biết dọc đường chú đã tặng thêm 1 chú cún tại chốt ở Cà Mau. Rồi sau đó mình mới biết thông tin những chú cún còn lại đã bị tiêu huỷ vì phòng dịch mà thấy tội quá'.

Không một mình, Dương Thanh cũng cùng một người bạn nữa tại bếp ăn chùa Ân Thọ thay nhau chăm sóc chú cún nhỏ may mắn. Dương Thanh chia sẻ khi biết được thông tin 15 chú chó của chú Hùng và cô Chi bị thiêu hủy, anh quyết định sẽ 'gửi trả lại chú cún cho cô chú ngay sau khi cô chú hết bệnh và có nhu cầu đón bé', vì dù gì đây cũng là một phần kí ức đẹp may mắn còn lại của cô chú.

Hành động của anh Thanh như một nguồn tích cực còn sót lại, khi mà mọi người ai cũng không khỏi chạnh lòng trước hoàn cảnh đặc biệt này. Hy vọng cô chú nhanh khỏi bệnh và sớm trở lại để nhận nuôi lại chú cún con đáng yêu và may mắn này. 

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