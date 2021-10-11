Hé lộ hành động bất ngờ của Trang Trần trước di ảnh Phi Nhung

Mấy ngày nay, việc cựu người mẫu Trang Trần đến nhà Hồ Văn Cường live stream đã gây xôn xao dư luận. Ít ai biết, trước khi sự việc xảy ra, Trang Trần đã có hành động này trước di ảnh cố ca sĩ Phi Nhung.

Nửa năm trở lại đây, ca sĩ Phi Nhung liên tục dính phải những tin đồn về việc giữ 200 triệu tiền thưởng của Hồ Văn Cường. Mãi đến khi nữ ca sĩ qua đời, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Vấn đề trở nên 'rầm rộ' hơn sau khi giọng ca 'Bông điên điển' qua đời vì Covid-19, một nữ doanh nhân đã lên tiếng 'đòi thay' cho Hồ Văn Cường, liên tục nhắc tên cố ca sĩ Phi Nhung trên livestream, hi vọng khi Phi Nhung mất rồi thì quản lý của cô sẽ trả lại số tiền đó cho cố chủ. Trong khi đó, Hồ Văn Cường vẫn im lặng.

Qúa bức xúc trước sự việc này, người mẫu Trang Trần đã đến tận nhà ca sĩ Phi Nhung tìm gặp Hồ Văn Cường, live stream hỏi rõ rằng Cường hay mẹ của em có ủy quyền hay nhờ vả nữ đại gia 'đòi tiền' hay không. Sau khi livestream ở nhà Phi Nhung, Trang Trần trở về nhà riêng và tiếp tục livestream bàn về sự việc. Cựu chân dài nói trong livestream: 'Chị Phi Nhung luôn dặn tôi hãy bảo vệ con chị và tôi đã hứa. Nhưng lời hứa đó là lúc chị còn sống.

Vì vậy nên tôi cố gắng bảo vệ Hồ Văn Cường tới khi chị mất những ba ngày. Tự tay tôi còn quay clip Hồ Văn Cường thắp hương cho chị để lấy hình ảnh đẹp trong mắt cộng đồng mạng.Vậy mà đến tận bây giờ, Hồ Văn Cường vẫn không nói một câu phải trái cho mọi chuyện rõ ràng, để chị bị hàm oan, vu khống, lăng mạ ngay cả khi đã chết. Nếu chị Phi Nhung có hiện về bẻ cổ tôi vì không bảo vệ Hồ Văn Cường nữa tôi cũng chịu.' Đặc biệt cũng trong buổi livestream này, Trang Trần còn chia sẻ hành động khiến dân mạng khá bất ngờ: 'Trước khi đến nhà gặp Hồ Văn Cường, tôi đã lạy chị Phi Nhung rồi. Tôi bảo chị: 'Em xin lỗi chị vì đã không giữ lời hứa với chị và không bảo vệ Hồ Văn Cường nữa'. Điều này càng gây nên nhiều phản ứng trái chiều từ netizen, khi một bộ phận vốn cho rằng hành động của Trang Trần là quá đáng và có thể vi phạm pháp luật khi tự tiện đến nhà Hồ Văn Cường livestream. Tuy nhiên ngược lại cũng nhiều người cho rằng Trang Trần đang cố gắng bảo vệ danh tiếng cho cố ca sĩ Phi Nhung khi nữ ca sĩ đã nhắm mắt xuôi tay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-hanh-dong-bat-ngo-cua-trang-tran-truoc-di-anh-phi-nhung-430159.html