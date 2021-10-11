Hé lộ hành động bất ngờ của Trang Trần trước di ảnh Phi Nhung

Hậu trường 11/10/2021 14:32

Mấy ngày nay, việc cựu người mẫu Trang Trần đến nhà Hồ Văn Cường live stream đã gây xôn xao dư luận. Ít ai biết, trước khi sự việc xảy ra, Trang Trần đã có hành động này trước di ảnh cố ca sĩ Phi Nhung.

Nửa năm trở lại đây, ca sĩ Phi Nhung liên tục dính phải những tin đồn về việc giữ 200 triệu tiền thưởng của Hồ Văn Cường. Mãi đến khi nữ ca sĩ qua đời, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.

Vấn đề trở nên 'rầm rộ' hơn sau khi giọng ca 'Bông điên điển' qua đời vì Covid-19, một nữ doanh nhân đã lên tiếng 'đòi thay' cho Hồ Văn Cường, liên tục nhắc tên cố ca sĩ Phi Nhung trên livestream, hi vọng khi Phi Nhung mất rồi thì quản lý của cô sẽ trả lại số tiền đó cho cố chủ. Trong khi đó, Hồ Văn Cường vẫn im lặng.

Qúa bức xúc trước sự việc này, người mẫu Trang Trần đã đến tận nhà ca sĩ Phi Nhung tìm gặp Hồ Văn Cường, live stream hỏi rõ rằng Cường hay mẹ của em có ủy quyền hay nhờ vả nữ đại gia 'đòi tiền' hay không. 

Hé lộ hành động bất ngờ của Trang Trần trước di ảnh Phi Nhung - Ảnh 1

Sau khi livestream ở nhà Phi Nhung, Trang Trần trở về nhà riêng và tiếp tục livestream bàn về sự việc. Cựu chân dài nói trong livestream: 'Chị Phi Nhung luôn dặn tôi hãy bảo vệ con chị và tôi đã hứa. Nhưng lời hứa đó là lúc chị còn sống.

Vì vậy nên tôi cố gắng bảo vệ Hồ Văn Cường tới khi chị mất những ba ngày. Tự tay tôi còn quay clip Hồ Văn Cường thắp hương cho chị để lấy hình ảnh đẹp trong mắt cộng đồng mạng.Vậy mà đến tận bây giờ, Hồ Văn Cường vẫn không nói một câu phải trái cho mọi chuyện rõ ràng, để chị bị hàm oan, vu khống, lăng mạ ngay cả khi đã chết.

Nếu chị Phi Nhung có hiện về bẻ cổ tôi vì không bảo vệ Hồ Văn Cường nữa tôi cũng chịu.'

Hé lộ hành động bất ngờ của Trang Trần trước di ảnh Phi Nhung - Ảnh 2

Đặc biệt cũng trong buổi livestream này, Trang Trần còn chia sẻ hành động khiến dân mạng khá bất ngờ: 'Trước khi đến nhà gặp Hồ Văn Cường, tôi đã lạy chị Phi Nhung rồi. Tôi bảo chị: 'Em xin lỗi chị vì đã không giữ lời hứa với chị và không bảo vệ Hồ Văn Cường nữa'. 

Điều này càng gây nên nhiều phản ứng trái chiều từ netizen, khi một bộ phận vốn cho rằng hành động của Trang Trần là quá đáng và có thể vi phạm pháp luật khi tự tiện đến nhà Hồ Văn Cường livestream. Tuy nhiên ngược lại cũng nhiều người cho rằng Trang Trần đang cố gắng bảo vệ danh tiếng cho cố ca sĩ Phi Nhung khi nữ ca sĩ đã nhắm mắt xuôi tay.

Netizen sử dụng 'mắt cú vọ' soi ra 'chuỗi bằng chứng' Matt Liu 'ở rể' nhà Hương Giang 4 tháng nay tại Hà Nội?

Netizen sử dụng 'mắt cú vọ' soi ra 'chuỗi bằng chứng' Matt Liu 'ở rể' nhà Hương Giang 4 tháng nay tại Hà Nội?

Xâu chuỗi loạt ảnh của Matt Liu 4 tháng gần đây, netizen càng có cơ sở chắc chắn việc anh chàng đang 'ở rể' nhà giọng ca 'Anh đang ở đâu đấy anh'.

Xem thêm
Từ khóa:   trang trần hồ văn cường phi nhung qua đời

TIN MỚI NHẤT

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 1 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 1 giờ 55 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 2 giờ 1 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36