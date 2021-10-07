Ngọc Trinh dùng hàng 'fake' nhưng lại tag thương hiệu xịn, nhãn hàng lên tiếng: 'Chưa từng sản xuất cái nào lệch màu như thế!'

Nổi tiếng với biệt danh 'nữ hoàng đồ hiệu', Ngọc Trinh thường khoe những món đồ đắt giá trước sự trầm trồ của netizen. Thế nhưng mới đây, một thương hiệu nổi tiếng đã phủ nhận việc cô đã mua hàng của họ, thực hư ra sao?

Với độ "chịu chi" với các thương hiệu nổi tiếng của mình, Ngọc Trinh hoàn toàn xứng đáng với cái tên "nữ hoàng đồ hiệu". Từ quần áo, giày dép,... cho đến chiếc xe với giá trên dưới 20 tỷ đồng. Độ mạnh tay của cô nàng khiến dân tình không khỏi xôn xao, ngưỡng mộ. Cách đây không lâu, diễn viên "Vòng eo 56" cũng từng gây chú ý khi pose dáng trước chiếc gương Ultrafragola khá đặc biệt - được cho là của hãng nội thất Ý Poltronova. Để chứng minh độ "thật" của món hàng "sang, xịn, mịn", Ngọc Trinh còn tag cả tên hãng này vào trong ảnh của mình. Dù vậy dân mạng vẫn bán tín bán nghi vì màu sắc của chiếc gương có phần... không giống hàng chính hãng cho lắm.

Ngọc Trinh pose dáng bên chiếc gương được khoe có giá '200 triệu' Và mới đây, điều gây bất ngờ là công ty Italian Atelier - đại diện thương mại của hãng nội thất Ý Poltronova đã lên tiếng về nghi vấn dùng hàng nhái này của Ngọc Trinh. Cụ thể, phía công ty thông báo: "Italian Atelier chưa từng nhận được yêu cầu đặt hàng của nhân vật trên. Đại diện Poltronova cho biết họ chưa từng sản xuất chiếc gương với màu sắc lệch chuẩn như vậy". Phía Italian Atelier cũng cho biết, họ rất quan ngại khi hàng giả của hãng họ được quảng bá bởi chính những người nổi tiếng như vậy. Bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, thương hiệu và hoạt động thương mại của Poltronova.

Gía của món nội thất xa xỉ này dao động từ 200-300 triệu đồng và phải đặt trước từ 7 - 12 tuần. Mỗi sản phẩm bán ra đều được đánh số thứ tự và kèm theo giấy chứng nhận gương chính hãng. Đó là lý do vì sao có thể chắc chắn hơn về việc phía Italian Atelier nắm rõ việc Ngọc Trinh có đặt hàng hãng mình hay chưa. Vậy thì có thể, chiếc gương mà Ngọc Trinh khoe với dân mạng và gây sốt rần rần trong thời gian qua chỉ là một chiếc gương "pha ke" mà thôi. Do quá nổi tiếng nên việc chiếc gương này được đạo nhái và bán cho những người ưa trend cũng là điều dễ hiểu. Theo nhiều nguồn thông tin, những chiếc gương Ultrafragola hàng nhái đều có xuất xứ từ Trung Quốc với giá trong khoảng từ 15 - 40 triệu đồng. Gương Ultrafragola của thương hiệu Poltronova đã trở thành biểu tượng của sự thời thượng khi được khá nhiều người nổi tiếng từ Á sang Âu yêu thích và sử dụng. Có thể kể đến những cái tên như Jisoo (BLACKPINK), Joy (Red Velvet), Bella Hadid... Gương hàng real được nhiều ngôi sao trên thế giới dùng

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