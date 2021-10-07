Vụ đánh ghen ở Hồ Tây: Cô vợ khai báo đang ly thân nhưng động thái của anh chồng mới sốc

Xã hội 07/10/2021 10:09

Tưởng sự việc được giải quyết trong êm đẹp, nhưng nhiều người cũng không khỏi bất ngờ khi từ trụ sở công an về, chị vợ cho biết lúc lên phường anh chồng còn đòi... quyền lợi cho bồ.

Mới đây, tối 6/10, nhiều đoạn clip gây xôn xao cộng đồng mạng về một vụ đánh ghen ở Hồ Tây. Người vợ cố hết sức kéo anh chồng ra khỏi xe, liên tục chửi bới và có hành động túm tóc 'tiểu tam' đang cố thủ trong xe ô tô. Anh chồng lại cố sức để bảo vệ cô gái kia khiến mọi chuyện càng trở nên căng thẳng.

Vụ đánh ghen ở Hồ Tây: Cô vợ khai báo đang ly thân nhưng động thái của anh chồng mới sốc - Ảnh 1

15 phút sau đó, công an phường Nhật Tân đã có mặt để xử lý, giải tán vụ việc và đưa những người liên quan về trụ sở. 

Trao đổi với Zing, chỉ huy Công an phường Nhật Tân xác nhận vụ việc xảy ra do mâu thuẫn tình cảm. Người đàn ông ngồi trên ôtô và người phụ nữ chặn xe đã làm đơn ly hôn, họ chuẩn bị ra tòa để giải quyết hôn nhân. Tuy nhiên, người vợ cũng yêu cầu chồng trước khi chính thức ly hôn không được có quan hệ với người khác.

Cả 3 người sau đó đã được đưa về trụ sở công an phường để làm việc. Sau đó, họ đồng ý tự giảng hòa, viết bản cam kết và được cho về.

Tưởng sự việc được giải quyết trong êm đẹp, nhưng nhiều người cũng không khỏi bất ngờ khi từ trụ sở công an về, trên chính facebook cá nhân của mình, chị vợ cho biết lúc lên phường anh chồng còn đòi... quyền lợi cho bồ.

Vụ đánh ghen ở Hồ Tây: Cô vợ khai báo đang ly thân nhưng động thái của anh chồng mới sốc - Ảnh 2

Nhiều nguồn tin xoay quanh vụ việc khiến dư luận càng thêm các ý kiến trái chiều.

Vụ đánh ghen ở Hồ Tây: Cô vợ khai báo đang ly thân nhưng động thái của anh chồng mới sốc - Ảnh 3
Thanh Sơn - Khả Ngân xả vai rồi nhưng vẫn nắm tay, hôn má cực ngọt như tình nhân, phim giả yêu thật hay sao đây!

Thanh Sơn - Khả Ngân xả vai rồi nhưng vẫn nắm tay, hôn má cực ngọt như tình nhân, phim giả yêu thật hay sao đây!

Hội FA ra đây mà xem, Thanh Sơn - Khả Ngân tình bể bình hỏi sao team "chèo thuyền" hoạt động hết công suất.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh ghen hồ tây chặn đường đánh ghen hồ tây đánh ghen

TIN MỚI NHẤT

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 22 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số