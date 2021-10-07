Tưởng sự việc được giải quyết trong êm đẹp, nhưng nhiều người cũng không khỏi bất ngờ khi từ trụ sở công an về, chị vợ cho biết lúc lên phường anh chồng còn đòi... quyền lợi cho bồ.

Mới đây, tối 6/10, nhiều đoạn clip gây xôn xao cộng đồng mạng về một vụ đánh ghen ở Hồ Tây. Người vợ cố hết sức kéo anh chồng ra khỏi xe, liên tục chửi bới và có hành động túm tóc 'tiểu tam' đang cố thủ trong xe ô tô. Anh chồng lại cố sức để bảo vệ cô gái kia khiến mọi chuyện càng trở nên căng thẳng.

15 phút sau đó, công an phường Nhật Tân đã có mặt để xử lý, giải tán vụ việc và đưa những người liên quan về trụ sở.

Trao đổi với Zing, chỉ huy Công an phường Nhật Tân xác nhận vụ việc xảy ra do mâu thuẫn tình cảm. Người đàn ông ngồi trên ôtô và người phụ nữ chặn xe đã làm đơn ly hôn, họ chuẩn bị ra tòa để giải quyết hôn nhân. Tuy nhiên, người vợ cũng yêu cầu chồng trước khi chính thức ly hôn không được có quan hệ với người khác.

Cả 3 người sau đó đã được đưa về trụ sở công an phường để làm việc. Sau đó, họ đồng ý tự giảng hòa, viết bản cam kết và được cho về.

Tưởng sự việc được giải quyết trong êm đẹp, nhưng nhiều người cũng không khỏi bất ngờ khi từ trụ sở công an về, trên chính facebook cá nhân của mình, chị vợ cho biết lúc lên phường anh chồng còn đòi... quyền lợi cho bồ.

Nhiều nguồn tin xoay quanh vụ việc khiến dư luận càng thêm các ý kiến trái chiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-danh-ghen-o-ho-tay-co-vo-khai-bao-dang-ly-than-nhung-dong-thai-cua-anh-chong-moi-soc-429262.html