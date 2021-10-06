Mừng sinh nhật Midu, sao nam Vbiz chuyển khoản nóng ngay 100 triệu?

Mới đây, để chúc mừng tuổi mới cho Midu, một sao nam Vbiz đã mạnh tay chi tới...100 triệu đồng. Vậy người này là ai, có mối quan hệ gì với nữ diễn viên?

Hôm qua (5/10) là sinh nhật của hotgirl đa tài Midu, như mọi năm cô nàng vẫn tổ chức sinh nhật để mừng tuổi mới cùng bạn bè. Tuy nhiên vì tình hình dịch, người đẹp đã có một buổi 'tiệc mừng online' để an toàn mà vẫn có thể nhận về những lời chúc mừng yêu thương.

Bài đăng chia sẻ 'tiệc mừng online' của Midu

Đặc biệt, sinh nhật của Midu năm nay càng gây chú ý khi nhận được món quà 'khủng' từ mỹ nam Trần Anh Huy. Với con số 99,999,999 với ý nghĩa nhiều niềm vui may mắn, có vẻ như 'quý ông tia chớp' Anh Huy cũng khá 'chịu chi' để rút hầu bao hòng lấy lòng người đẹp. Netizen cũng thấy thế mà 'rần rần' đẩy thuyền cho cặp đôi này nhiều hơn.

Trần Anh Duy chuyển khoản nóng 100 triệu tặng quà sinh nhật Midu

Trước đó, cặp đôi Midu và Trần Anh Huy từng được chú ý khi có những cử chỉ thân thiết trong series 'Có hẹn cùng Midu', sau đó là những màn "thả thính" nhau trên mạng xã hội,... từ đó được netizen "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Trước sự 'im hơi lặng tiếng của cả hai trong suốt thời gian qua, nhiều người nghĩ chắc chuyến 'chèo thuyền' ship cặp đôi này đã không thành. Tuy nhiên, hành động lần này của Trần Anh Huy như một lần nữa nói lên sự quan tâm của anh dành cho cô nàng diễn viên xinh đẹp Midu vẫn còn rất 'mặn nồng'.

Netizen lại lần nữa có thêm... lý do để ship cặp đôi này về với nhau, hy vọng cả hai sớm công khai tình cảm: 'Happy Birthday chị đẹp, tuổi mới mọi việc đều như ý và hạnh phúc bên người ấy nha chị', 'Chúc hai anh chị sớm báo tin vui cho tụi em mừng nha', 'Anh chị đẹp đôi quá, nhanh nhanh về chung nhà đi chứ em thấy vui lây à',

Biết đâu trong thời gian gần nhất, showbiz Việt thực sự sẽ có thêm mối lương duyên cực phẩm như này thì sao? Cùng chờ xem nhé!

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mung-sinh-nhat-midu-sao-nam-vbiz-chuyen-khoan-nong-ngay-100-trieu-429021.html