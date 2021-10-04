Thất đầu của ca sĩ Phi Nhung ở Mỹ: Con gái ruột và Trizzie Phương Trinh đội tang, Thanh Thảo cùng dàn sao Việt đến chia buồn

Hậu trường 04/10/2021 10:10

Sáng nay 4/10 (giờ Việt Nam), Trizzie Phương Trinh (vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều) đã đăng tải những hình ảnh trong lễ cúng thất đầu của cố ca sĩ Phi Nhung. Tại đây, nhiều nghệ sĩ như Bằng Kiều, Thanh Thảo,... đã có mặt và chia buồn với gia đình.

Sự ra đi đột ngột của ca sĩ Phi Nhung là mất mát và tổn thất lớn cho làng giải trí Việt. Đến thời điểm hiện tại, dù đã gần 1 tuần trôi qua, rất nhiều người vẫn bàng hoàng và cảm thấy khó chấp nhận. 

Mới đây, ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh - người chị em thân thiết với ca sĩ Phi Nhung, cũng là người đã bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần cho con gái ruột của cố ca sĩ trong suốt thời gian này - đã đăng tải hình ảnh mới nhất trong lễ cúng thất đầu tiên của ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ. 

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 Hình ảnh trong bài đăng mới nhất của Trizzie Phương Trinh - Ảnh chụp màn hình

Trong loạt ảnh, có thể thấy Trizzie Phương Trinh và Wendy Phạm (con gái ruột Phi Nhung) đã cùng đội khăn tang trước di ảnh cố ca sĩ. Kèm theo đó là dòng chia sẻ về những niềm xúc động của nữ ca sĩ hải ngoại: "Không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc đau buồn đến nhói tim khi dì Út đeo khăn tang trắng lên đầu cho chị. Em của chị đã ra đi thật rồi. Nhìn di ảnh của em trên bàn thờ mà nước mắt cứ rơi." 

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Vợ cũ Bằng Kiều đội tang, quỳ trước bàn thờ cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh FBNV

Bên cạnh đó còn có sự thăm viếng, chia buồn từ các nghệ sĩ Việt đến với gia đình Phi Nhung như Thu Hoài, Quang Minh, Thanh Thảo, Bằng Kiều và các con của nam ca sĩ,...

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 Thanh Thảo, con gái ruột Phi Nhung, Trizzie Phương Trinh, Bằng Kiều, Justin Nguyễn (từ trái qua) - Ảnh: FBNV
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 Ca sĩ Thanh Thảo chia buồn cùng Wendy - Ảnh: FBNV
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Vợ cũ Bằng Kiều và các con thắp nhang cho cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV
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'Năm nay mình mất một người chị và một người bạn yêu quý của mình đều tên Nhung. Lòng trĩu nặng' - Hoa hậu Thu Hoài bộc bạch - Ảnh: FBNV
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'Hôm nay Anh đến thắp cho Em một nén hương thương tiếc tiễn biệt Em mong em ra đi thanh thản' - Quang Minh viết trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Trước đó, con gái ruột Phi Nhung cũng có đôi dòng tâm sự trên MXH, nghẹn ngào hy vọng được gặp mẹ lần cuối khiến cư dân mạng vô cùng xót xa, thương cảm.

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