Thất đầu của ca sĩ Phi Nhung ở Mỹ: Con gái ruột và Trizzie Phương Trinh đội tang, Thanh Thảo cùng dàn sao Việt đến chia buồn

Sự ra đi đột ngột của ca sĩ Phi Nhung là mất mát và tổn thất lớn cho làng giải trí Việt. Đến thời điểm hiện tại, dù đã gần 1 tuần trôi qua, rất nhiều người vẫn bàng hoàng và cảm thấy khó chấp nhận.

Mới đây, ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh - người chị em thân thiết với ca sĩ Phi Nhung, cũng là người đã bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần cho con gái ruột của cố ca sĩ trong suốt thời gian này - đã đăng tải hình ảnh mới nhất trong lễ cúng thất đầu tiên của ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ.