Thất đầu của ca sĩ Phi Nhung ở Mỹ: Con gái ruột và Trizzie Phương Trinh đội tang, Thanh Thảo cùng dàn sao Việt đến chia buồn

Sáng nay 4/10 (giờ Việt Nam), Trizzie Phương Trinh (vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều) đã đăng tải những hình ảnh trong lễ cúng thất đầu của cố ca sĩ Phi Nhung. Tại đây, nhiều nghệ sĩ như Bằng Kiều, Thanh Thảo,... đã có mặt và chia buồn với gia đình.
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Sự ra đi đột ngột của ca sĩ Phi Nhung là mất mát và tổn thất lớn cho làng giải trí Việt. Đến thời điểm hiện tại, dù đã gần 1 tuần trôi qua, rất nhiều người vẫn bàng hoàng và cảm thấy khó chấp nhận.
Mới đây, ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh - người chị em thân thiết với ca sĩ Phi Nhung, cũng là người đã bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần cho con gái ruột của cố ca sĩ trong suốt thời gian này - đã đăng tải hình ảnh mới nhất trong lễ cúng thất đầu tiên của ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ.
Trong loạt ảnh, có thể thấy Trizzie Phương Trinh và Wendy Phạm (con gái ruột Phi Nhung) đã cùng đội khăn tang trước di ảnh cố ca sĩ. Kèm theo đó là dòng chia sẻ về những niềm xúc động của nữ ca sĩ hải ngoại: "Không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc đau buồn đến nhói tim khi dì Út đeo khăn tang trắng lên đầu cho chị. Em của chị đã ra đi thật rồi. Nhìn di ảnh của em trên bàn thờ mà nước mắt cứ rơi."
Bên cạnh đó còn có sự thăm viếng, chia buồn từ các nghệ sĩ Việt đến với gia đình Phi Nhung như Thu Hoài, Quang Minh, Thanh Thảo, Bằng Kiều và các con của nam ca sĩ,...
Trước đó, con gái ruột Phi Nhung cũng có đôi dòng tâm sự trên MXH, nghẹn ngào hy vọng được gặp mẹ lần cuối khiến cư dân mạng vô cùng xót xa, thương cảm.