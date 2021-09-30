Nghẹn ngào với chia sẻ của đồng nghiệp về cố nghệ sĩ Phi Nhung: Có một cô ca sĩ mê sân khấu, thích đóng kịch nhưng vào phòng thu là khóc

Hậu trường 30/09/2021 15:46

Trên sân khấu, Phi Nhung là một nghệ sĩ lạc quan, có nụ cười rạng rỡ. Nhưng với những người đồng nghiệp trong nghề như nhạc sĩ Yên Lam hay nghệ sĩ Thúy Nga,... cũng có một Phi Nhung cực kì nhạy cảm và mau nước mắt, ngay cả trong phòng thu.

Có một Phi Nhung tươi cười, chân thật...

Chia sẻ với Zingnews, ca sĩ Hồng Nhung nhớ lần cuối gặp Phi Nhung là tại một show diễn ở Mỹ. Ấn tượng của nữ ca sĩ về đàn chị là người phụ nữ tươi tắn, thân thiện và nhiệt tình.

NSƯT Trịnh Kim Chi - người có hơn 10 năm gắn bó với Phi Nhung cũng ngậm ngùi cho biết, trong công việc lẫn cuộc sống cho biết, cô bủn rủn tay chân vì bất ngờ, thương xót khi hay tin Phi Nhung qua đời

Cả buổi chiều, nữ nghệ sĩ bật lại clip, những phần ghi hình mà cô cùng Phi Nhung từng hợp tác chung trong phim hay những lần ngồi ghế nóng game show. Nữ nghệ sĩ xót xa nói: "Một giọng ca quá đẹp nhưng lại ra đi ở tuổi còn quá trẻ. Đến giờ, tôi vẫn bàng hoàng về tin buồn quá đỗi đau xót này. Tôi chỉ ước thời gian quay trở lại, Phi Nhung được tiêm vaccine phòng Covid-19 hoặc bệnh tình nhẹ hơn".

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 Trịnh Kim Chi cùng dàn sao xót xa khi vừa nhận tin dữ về Phi Nhung

Nữ nghệ sĩ cho biết Phi Nhung mê sân khấu và thích đóng kịch. Mỗi lần gặp, nữ ca sĩ đều ngỏ ý muốn tham gia vở mới trên sân khấu kịch Trịnh Kim Chi. Bên cạnh đó, trong những lần ngồi chung ghế giám khảo các cuộc thi về âm nhạc, cô có dịp hiểu rõ hơn tính cách của Phi Nhung. Diễn viên kể, ngoài đời Phi Nhung thật thà, dễ tin người nên thường bị đồng nghiệp chọc ghẹo. Khi mọi người "lật bài ngửa", nữ ca sĩ xấu hổ và đỏ mặt.

...Và cũng cực kì dễ khóc

Nhạc sĩ Yên Lam - phụ trách ghi âm và làm nhạc các ca khúc của Phi Nhung kể, ngoài đời, nữ ca sĩ là người hòa đồng, dễ chịu. Nhưng trong công việc, cô nghiêm khắc, chỉn chu. Khi bản thu hoàn chỉnh, giọng ca Bông điên điển nghe lại nhiều lần và chủ động đưa ra ý kiến để hoàn thiện tác phẩm. Nếu chưa hài lòng, cô sẵn sàng chạy qua nhà Yên Lam vào lúc nửa đêm để chỉnh sửa đến lúc ưng ý.

Nhạc sĩ nhớ lại mỗi lần thu âm bài hát mới, Phi Nhung vừa hát, vừa khóc. Vì thế, trong những lần thu âm về sau, nhạc sĩ Yên Lam phải tắt đèn để không gian tối, lấy lại cảm giác cho nữ ca sĩ. Anh kể: "Đa phần nhạc của Nhung đều rất giàu cảm xúc, sâu lắng và chạm vào trái tim của người nghe. Mỗi lần hát trong phòng thu, Nhung đều khóc sướt mướt. Thương lắm"!

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 Cố ca sĩ Phi Nhung trong mắt đồng nghiệp: Dễ xúc động, cứ vào phòng thu là khóc.

Chia sẻ với Dân Việt, danh hài Thúy Nga cho biết: "Tôi chạy show với Phi Nhung rất nhiều lần, nhưng nhớ nhất là lần duy nhất ngủ chung phòng với cô ấy. Phi Nhung thật lắm, thật đến mức làm làm cho tôi vừa thấy buồn cười, vừa thấy tội nghiệp. 

Đợt đó chúng tôi cùng đi diễn ở Châu Âu, sau khi show kết thúc, chúng tôi có bữa tiệc nhỏ và được rất nhiều khán giả mời rượu. Phi Nhung có biết uống nhưng được mời nhiều quá, nên cô ấy bị "xỉn". Lúc "xỉn" Phi Nhung ôm chặt tôi rồi khóc rất nhiều. Những lúc đó cô ấy thật lắm, cô ấy cứ vừa nằm trong phòng với tôi, vừa kể chuyện, vừa khóc dữ dội".

Có một Phi Nhung luôn đắm chìm trong âm nhạc, trân trọng từng phút giây đứng trên sân khấu và có một tâm hồn nhạy cảm. Sự ra đi của nữ ca sĩ để lại bao nỗi xót xa và thương nhớ cho không chỉ người thân, bạn bè, fan hâm mộ mà còn là một "dáu khuyết" lớn trong nền âm nhạc Việt.

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Cố ca sĩ Phi Nhung từng có những chia sẻ đầy xúc động về việc không lấy chồng mà quyết ở một mình nuôi con, dành thời gian cho các hoạt động từ thiện cộng đồng.

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