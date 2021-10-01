Ở nhà chăm con, Hòa Minzy vẫn tạo 'trend' siêu đỉnh: Mặc bộ nào hot luôn bộ đấy, các shop 'đua' nhau 'mượn tạm' làm mẫu ảnh

Nghỉ dịch và ở nhà chăm con nhưng Hòa Minzy không những không xuống sắc mà còn tươi tắn diện đồ liên tục. Những bức ảnh của cô nàng nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực, mặc bộ nào 'thành trend' luôn bộ đấy.
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Hòa Minzy có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc không cần là một fashionista ăn vận sành điệu, luôn dẫn đầu xu hướng mới có thể tạo trend.
Mặc dù dịch bệnh ở nhà chăm con, song cô nàng vẫn luôn lan tỏa năng lượng tích cực, thi thoảng lại làm vài kiểu ảnh xinh hết nấc. Và cứ sau mỗi lần Hòa Minzy đăng ảnh thì mẹ bỉm lại nhận được cơn mưa lời khen từ các netizen. Điều này càng thêm động lực để cô nàng đầu tư hơn cho việc 'diện đồ mới', thậm chí còn lập nick web dành riêng để quảng cáo cho những sản phẩm mình vừa tậu được.
Bản thân Hòa Minzy cũng thường xuyên chia sẻ địa chỉ mua quần áo cho fan, trong đó có rất nhiều món cô mua trên Shopee với mức giá phải chăng, kết hợp thêm style phối đồ ưng mắt nên chị em thi nhau mua theo cũng là điều dễ hiểu.
Nhân dịp có mấy mẩu 'trend' mới này từ Hòa Minzy, các hội nhóm mua bán quần áo ngay lập tức cũng 'đu trend', nhanh chóng đăng tải các bài "gom order" với nội dung như: 'Đầm Hòa Minzy mặc em có nhận oder nha cả nhà ơi', 'em cam kết chất vải và form y ảnh chị Hòa nhé', 'chiếc quần hot trend mọi người ơi, chị Hòa Minzy cũng mặc luôn này',...
Phong cách và cách phối đồ của Hòa Minzy rất đa dạng, dễ ứng dụng, phù hợp với rất nhiều vóc dáng, đối tượng, có lẽ nhờ vậy mà dễ tạo trend hơn. Thiết nghĩ nhiều chị em mùa này cũng sẽ có thêm nhiều gợi ý về thời trang từ mẹ bỉm đáng yêu này.