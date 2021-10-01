Ở nhà chăm con, Hòa Minzy vẫn tạo 'trend' siêu đỉnh: Mặc bộ nào hot luôn bộ đấy, các shop 'đua' nhau 'mượn tạm' làm mẫu ảnh

Hòa Minzy có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc không cần là một fashionista ăn vận sành điệu, luôn dẫn đầu xu hướng mới có thể tạo trend.

Mặc dù dịch bệnh ở nhà chăm con, song cô nàng vẫn luôn lan tỏa năng lượng tích cực, thi thoảng lại làm vài kiểu ảnh xinh hết nấc. Và cứ sau mỗi lần Hòa Minzy đăng ảnh thì mẹ bỉm lại nhận được cơn mưa lời khen từ các netizen. Điều này càng thêm động lực để cô nàng đầu tư hơn cho việc 'diện đồ mới', thậm chí còn lập nick web dành riêng để quảng cáo cho những sản phẩm mình vừa tậu được.