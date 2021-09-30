Bị netizen 'chỉ điểm' là ca sĩ nhưng suốt ngày khoe con, Hòa Minzy lên tiếng đáp trả 'căng đét'

Một netizen cho rằng Hòa Minzy suốt ngày khoe con lên mạng xã hội, bỏ bê ca hát và nữ ca sĩ ngay lập tức đáp trả.

Hòa Minzy là nữ ca sĩ trẻ nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả nhờ vào giọng hát ngọt ngào và đầy nội lực. Thời gian qua, giọng ca "Không thể cùng nhau suốt kiếp" còn nhận được nhiều thiện cảm hơn từ công chúng khi công khai quý tử đầu lòng chính là Bé Bo. Nhiều người cho rằng, kể từ khi có con, Hòa Minzy không những nhuận sắc mà con đáng yêu hơn rất nhiều. Quý tử của Hòa Minzy và doanh nhân Minh Hải được rất đông đảo khán giả 'mê mẩn'. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nữ ca sĩ gặp nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười", điển hình là một góp ý của dân mạng gần đây. Cụ thể, một khán giả gửi tin nhắn cho Hòa Minzy và cho rằng nữ ca sĩ nên chú tâm và cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc thay vì lên mạng chia sẻ ảnh con trai quá nhiều.

Ngay sau đó, Hòa Minzy đã có lời đáp trả khá dài và nêu lên quan điểm cá nhân được nhiều người chú ý, nữ ca sĩ viết: "Chị muốn nhắn tới em là đang dịch em ạ. Một bài hát không đi thu âm được thì không thể ra mắt. Hoặc những bài hát đã thu âm xong, có kế hoạch MV, dự án khủng cũng phải chờ hết dịch mới đi quay được. Chọn lựa thời gian để ra mắt một dự án cũng rất quan trọng đó em. Ai may mắn hoàn thành xong các dự án trước khi giãn cách thì mừng cho họ. Còn ai chưa kịp làm mà phải ở nhà cả gần 5 tháng nay rồi thì cũng phải chịu thôi nè".

Chưa hết, Hòa Minzy nhấn mạnh: "Một sản phẩm âm nhạc của chị bây giờ nếu ra mắt phải hoành tráng mới ra mắt. Kể cả mất 2-3 năm chứ không phải chỉ vì quá lâu không ra mà up bừa một bài thì như thế đôi khi hỏng cả kế hoạch và hình ảnh. Còn các vấn đề khác về con cái, giọng hát chị cần luyện tập ra sao thì chị đang và sẽ làm những gì tốt nhất cho nó. Cảm ơn em rất nhiều". Dù đáp trả bằng những lời nói lịch sự, nhã nhặn nhưng khán giả cũng có thể thấy được Hòa Minzy đang muốn "một lần nói hết" những thắc mắc của mọi người. Được biết, ca khúc gần nhất mà nữ ca sĩ cho ra mắt là "Không thể cùng nhau suốt kiếp" vào tháng 5 năm ngoái. Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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