Định viết 'sớ' để khẩu nghiệp cùng antifan, Hòa Minzy hóa 'bà bụt' vì điều này

Hậu trường 24/08/2021 11:27

Suy nghĩ của Hòa Minzy nhận hiệu ứng tích cực từ khán giả.

Ai rồi cũng sẽ thay đổi và trưởng thành. Các ngôi sao showbiz cũng không ngoại lệ. Khi họ chọn gia đình và chăm sóc con cái thì quan niệm về cuộc sống sẽ khác hơn so với lúc chập chững bước vào nghề.

Mới đây, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã có bài chia sẻ gây chú ý và chạm đến trái tim của nhiều bà mẹ bỉm sữa. Cô cho hay rằng bản thân đã trưởng thành: "Nói chứ trưởng thành thật sự. Nãy đi đọc thì có vài bình luận khó chịu quá, viết cái sớ dài thật dài định trả lời. Sau lúc chuẩn bị gửi thì nhìn thấy con trai cười, thế là xóa đi".

"Lên đây viết status này tán dương sự trưởng thành, hít một hơi thật sâu vui mừng vì đã thoát khỏi một hành động ngu ngốc. Bớt bốc đồng là cuộc đời bình yên kinh khủng ấy mọi người". Nữ ca sĩ cho biết thêm.

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Bài chia sẻ của nữ ca sĩ gây chú ý trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi bài đăng lên sóng, nhiều khán giả đã tràn vào bình luận ủng hộ: "Chửi hết mình đi em, rồi mai đi mà gỡ phốt đấy mới là mạnh mẽ và trưởng thành. Đấy là người ta nói thế", "Tầm này bốc đồng là dễ bốc hơi em ạ, ta cứ bình yên ở đấy ở đấy chắng đâu xa vời thôi", "Chuẩn đó em.. đừng để những năng lượng tiêu cực đó bủa lấy mình hoá vàng luôn cho nhanh".

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Một số bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi chia tay Công Phượng, cuối năm 2019, tin đồn Hòa Minzy sinh con được lan truyền rộng rãi. Hình ảnh cô về quê nhà bạn trai thiếu gia ăn tết càng khiến dư luận có lý do để tin rằng nữ ca sĩ đã kết hôn. Thế nhưng, nữ ca sĩ vẫn một mực im lặng. 

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Định viết 'sớ' để khẩu nghiệp cùng antifan, Hòa Minzy hóa 'bà bụt' vì điều này - Ảnh 4

Bạn trai của Hòa Minzy có gia thế 'không phải dạng vừa' và điển trai - Ảnh: Internet

Nói về việc chăm sóc con cái, cô từng chia sẻ: ''Em luôn luôn có mong muốn nuôi em trai ăn học, công việc xong xuôi mới nghĩ đến việc kết hôn. Kết hôn với em cũng không quan trọng bằng việc mình sống cùng người mình yêu và hạnh phúc thế nào".

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Định viết 'sớ' để khẩu nghiệp cùng antifan, Hòa Minzy hóa 'bà bụt' vì điều này - Ảnh 6

Hòa Minzy phong cách quý tộc bên con trai - Ảnh: Internet

Hiện tại, nữ ca sĩ đang có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn bên gia đình nhỏ của mình khiến khán giả vô cùng ghen tị và dành cho Hòa Minzy nhiều lời chúc tốt đẹp.

Con trai bị ngã và phản ứng bất ngờ của Hòa Minzy

Con trai bị ngã và phản ứng bất ngờ của Hòa Minzy

Cách nuôi dạy con của Hòa Minzy nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

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