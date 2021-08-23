Hoa hậu H'Hen Niê 'hẹn hò' trai lạ, bà con làng xóm nhốn nháo hóng xem ai?

Hậu trường 23/08/2021 17:26

Động thái 'hẹn hò' trai lạ của H'Hen Niê đang khiến dân mạng tò mò hết sức.

Hoa hậu H'Hen Niê từ lúc lọt vào Top 5 Miss Univerese thế giới thì mọi động thái liên quan đến cô luôn khiến khán giả chú ý không ngớt. Mới đây, nàng hậu người dân tộc đã có hành động gây chú ý trên MXH khi xuất hiện trạng thái quan hệ mới trên trang cá nhân.

Một anh chàng điển trai tên H.H bất ngờ thông báo đang "hẹn hò" Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Nhân vật này còn bonus thêm câu: "Dạo này mất tương tác quá". H'Hen Niê cũng nhanh chóng thả comment vào bình luận làm dân tình tò mò vô cùng: "Khi nào mình đi uống sinh tố, ăn cá viên chiên, bánh tráng trộn, bò bía, xoài lắc... vậy em? Hí hí, chị chờ em xếp lịch nha".

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Bài 'hẹn hò' trai 'lạ' gây xôn xao MXH của H'Hen Niê - Ảnh: Chụp màn hình

Sau màn "hẹn hò" trên trời rơi xuống, cô còn chụp màn hình và "thả thính" vui với dân mạng rằng: "Rồi ai muốn hẹn hò với Hen nữa không? Để Hen lên lịch".

Thật ra đây chỉ là một trò đùa vui trên mạng. Việc đáp trả trạng thái hẹn hò một cái hài hước của nàng hậu ghi điểm trong lòng người hâm mộ vì quá đỗi dễ thương và thân thiện.

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Sau đăng quang, nhan sắc của cô ngày càng chín muồi - Ảnh: Internet

Trước đó, nàng hậu từng đăng "tút" ẩn ý như sau: “Chia tay không phải là hết mà là nhường cho nhau có được hạnh phúc riêng". 

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Tuy nhiên, sau đó cô đã thông báo: “Mọi người, cả anh chị báo chí thắc mắc cái tin H'Hen Niê đăng. Dạ thì trước giờ công nhận mình có người yêu rồi, là ai thì H'Hen chưa bao giờ xác nhận với cả nhà mình. Thì hôm nay xác nhận là H'Hen không có người yêu nữa. Hi vọng mọi người luôn bên cạnh và ủng hộ H'Hen. H'Hen đang ở Hà Nội và trong quá trình tập luyện cho phim nên H'Hen cũng không lo nghĩ nhiều”.

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H'Hen Niê từng xác nhận không có người yêu trước đó - Ảnh: Internet

Hiện tại, sau đăng quang hoa hậu H'Hen Niê vẫn chăm chỉ làm từ thiện và ra Vblog trên YouTube nhận nhiều lượt xem từ khán giả. Cô cũng là một trong những Hoa hậu nhận nhiều thiện cảm nhất từ fan sắc đẹp Việt lẫn fan thế giới trong thời gian qua.

Hoa hậu H'Hen Niê làm tình nguyện trong đợt tiêm vắc xin Covid-19: 'Các bác sỹ mệt mỏi thấy thương vô cùng'

Hoa hậu H'Hen Niê làm tình nguyện trong đợt tiêm vắc xin Covid-19: 'Các bác sỹ mệt mỏi thấy thương vô cùng'

Vừa qua, hoa hậu H'Hen Niê cùng một số nghệ sĩ đã tham gia làm tình nguyện viên tại nhà thi đấu Phú Thọ để hỗ trợ người dân trong quá trình tiêm chủng vắc xin Covid-19.

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Từ khóa:   hoa hậu H'Hen Niê Hoa hậu H'Hen niê hẹn hò

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