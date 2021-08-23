Hậu bị hỏi 'khó', bạn gái tin đồn chồng cũ Lệ Quên khoe ảnh 'nóng' khiến dân mạng 'ngại ngùng'

Hậu trường 23/08/2021 12:21

Cẩm Đan vừa khoe tấm ảnh tư thế hot trên MXH khiến dân tình bàn tán không ngớt.

Cẩm Đan vốn sở hữu 3 vòng hoàn hảo. Vì thế việc cô khoe những tấm ảnh hot lên MXH cũng là điều dễ hiểu. Mới đây, tình tin đồn của chồng cũ Lệ Quyên đã đốt mắt thiên hạ với tấm ảnh khoe vòng 1 ẩn dưới cánh tay cực nóng bỏng.

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Bức ảnh của Cẩm Đan được đăng và xóa sau đó có thay đổi nhẹ ở... cánh cửa - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên sau khi cô đăng ảnh xong thì xóa rồi đăng lại. Dân mạng nhanh chóng chụp và phát hiện ra hai tấm ảnh đã có thay đổi đôi chút trong việc chỉnh sửa cho gọn lại.

Trước đó, người đẹp Cẩm Đan bị một dân mạng hỏi khó, người đẹp đã trả lời: "Ta là con gái thẳng nghe".

Mỹ nhân Cẩm Đan sinh năm 2002, sở hữu nhan sắc cuốn hút với mái tóc ngắn ấn tượng. Thời điểm dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, mỹ nhân gốc An Giang luôn được người hâm mộ kỳ vọng giành vương miện. Tuy nhiên, cô dừng chân ở Top 15 chung cuộc khiến khán giả tiếc nuối. Chân dài sở hữu hình thể nóng bỏng với số đo ba vòng 83-64-92 cùng chiều cao 1,72m. Nhờ được chú ý nên sau cuộc thi, cô nhận được nhiều lời mời hoạt động nghệ thuật.

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Người đẹp chuộng phong cách cá tính, gợi cảm. Cô từng cho hay: “Tôi sẽ theo đuổi phong cách này, nhưng ở mức vừa phải, phù hợp với hình ảnh của một người mẫu. Khi theo đuổi phong cách sexy, tôi phải hoàn thiện bản thân, áp lực nhiều hơn. Gợi cảm không chỉ là trang phục, tôi phải chăm chút gương mặt, thần thái, body săn chắc, làn da quyến rũ. Chọn phong cách gợi cảm cũng chính là động lực để tôi chăm chỉ luyện tập thể dục”.

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Cẩm Đan từng bị dân mạng đồn là người yêu của chồng cũ Lệ Quyên - Ảnh: Internet

Hiện tại tấm ảnh của cô vẫn gây xôn xao MXH và nhận nhiều bình luận rôm rả.

Từng lên tiếng phủ nhận yêu chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan 'chưng hửng' vì bị hỏi 'xoắn' một câu đến 'điếng người'

Từng lên tiếng phủ nhận yêu chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan 'chưng hửng' vì bị hỏi 'xoắn' một câu đến 'điếng người'

Mặc dù từng lên tiếng phủ nhận về mối quan hệ yêu đương với đại gia Đức Huy nhưng tình tin đồn của chồng cũ Lệ Quyên liên tục nhận được sự quan tâm của dư luận. Mới đây, chân dài Cẩm Đan đã bị hỏi một câu hơi khó trả lời.

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