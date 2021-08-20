Từng lên tiếng phủ nhận yêu chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan 'chưng hửng' vì bị hỏi 'xoắn' một câu đến 'điếng người'

Hậu trường 20/08/2021 09:02

Mặc dù từng lên tiếng phủ nhận về mối quan hệ yêu đương với đại gia Đức Huy nhưng tình tin đồn của chồng cũ Lệ Quyên liên tục nhận được sự quan tâm của dư luận. Mới đây, chân dài Cẩm Đan đã bị hỏi một câu hơi khó trả lời.

Thường thì trong giới đồng tính nam, người ta sẽ dùng từ Top cho người đóng vai chồng và Bot cho người đóng vai vợ. Câu hỏi "Bạn là Top hay Bot?" thường để cộng đồng LGBT dùng hỏi thăm nhau trước khi bắt đầu tìm hiểu.

Thế nhưng trớ trêu thay, mới đây người đẹp Cẩm Đan, tình tin đồn của chồng cũ Lệ Quyên bị một dân mạng hỏi ngang ngược rằng: "Bạn là Top hay Bot?" khiến cô muốn "làm mệt". Ngay sau khi nghe câu hỏi "trớt quẻ" này, chân dài Cẩm Đan đã đanh thép đáp trả: "Em là cây búa trên đầu anh".

Chưa dừng lại ở đó, mỹ nhân còn đính kèm hình cún cưng đội tóc giả mái ngang và nhắn nhủ rằng mình không thuộc giới LGBT: "Ta là con gái thẳng nghe".

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Màn đối đáp thẳng trân khiến dân mạng cười ná thở - Ảnh: Chụp màn hình

Cẩm Đan sinh năm 2002, sở hữu nhan sắc cuốn hút với mái tóc ngắn ấn tượng. Thời điểm dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, mỹ nhân gốc An Giang luôn được người hâm mộ kỳ vọng giành vương miện. Tuy nhiên, cô dừng chân ở Top 15 chung cuộc khiến khán giả tiếc nuối. Chân dài sở hữu hình thể nóng bỏng với số đo ba vòng 83-64-92 cùng chiều cao 1,72m. Nhờ được chú ý nên sau cuộc thi, cô nhận được nhiều lời mời hoạt động nghệ thuật.

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Từng lên tiếng phủ nhận yêu chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan 'chưng hửng' vì bị hỏi 'xoắn' một câu đến 'điếng người' - Ảnh 3

Mỹ nhân Cẩm Đan sở hữu 3 vòng siêu chuẩn - Ảnh: Internet

Cẩm Đan chuộng phong cách cá tính, hơi gợi cảm. Cô từng cho hay: “Tôi sẽ theo đuổi phong cách này, nhưng ở mức vừa phải, phù hợp với hình ảnh của một người mẫu. Khi theo đuổi phong cách sexy, tôi phải hoàn thiện bản thân, áp lực nhiều hơn. Gợi cảm không chỉ là trang phục, tôi phải chăm chút gương mặt, thần thái, body săn chắc, làn da quyến rũ. Chọn phong cách gợi cảm cũng chính là động lực để tôi chăm chỉ luyện tập thể dục”.

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Từng lên tiếng phủ nhận yêu chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan 'chưng hửng' vì bị hỏi 'xoắn' một câu đến 'điếng người' - Ảnh 5Từng lên tiếng phủ nhận yêu chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan 'chưng hửng' vì bị hỏi 'xoắn' một câu đến 'điếng người' - Ảnh 6

Cẩm Đan bị thiên hạ đồn có tình cảm với chồng cũ Lệ Quyên nhưng cô từng phủ nhận điều này - Ảnh: Internet

Hiện tại tin đồn cô và chồng cũ Lệ Quyên yêu nhau luôn khiến dân mạng xôn xao không ngớt. Tuy nhiên mỹ nhân này đã phủ nhận hoàn toàn tin đồn và cho rằng cả hai chỉ là anh em.

Bị chọc ngoáy là tiểu tam khiến Đức Huy chia tay Lệ Quyên, Cẩm Đan đe dọa cư dân mạng bằng 'vũ khí bí mật'

Bị chọc ngoáy là tiểu tam khiến Đức Huy chia tay Lệ Quyên, Cẩm Đan đe dọa cư dân mạng bằng 'vũ khí bí mật'

Mới đây khi đăng tải bài viết chia sẻ về tâm trạng và cảm xúc của bản thân lên trang cá nhân, Cẩm Đan nhận về nhiều lời khen vì vẻ ngoài ngày càng xinh đẹp, trưởng thành. Tuy nhiên, 1 netizen bỗng chọc ngoáy cô là lý do khiến Đức Huy và Lệ Quyên tan vỡ.

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Từ khóa:   Đức Huy - Cẩm Đan Cẩm Đan là Top hay Bot? Cẩm Đan đáp trả antifan

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