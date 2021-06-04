Vừa nói ‘không có em, anh có em khác’ thì đại gia Đức Huy lại lộ hint hẹn hò ‘rõ mồn một’ cùng tình trẻ Cẩm Đan

Kể từ khi vướng tin đồn hẹn hò, Đức Huy và Cẩm Đan chưa lần nào lên tiếng thừa nhận. Tuy nhiên, những lần xuất hiện cùng nhau của cả hai khiến CĐM liên tục bàn tán xôn xao. Mới đây cả 2 khiến dân tình đứng ngồi không yên khi lộ hint hẹn hò.

Từ sau khi dính tin đồn hẹn hò sau ly hôn với Lệ Quyên, doanh nhân Đức Huy và Cẩm Đan nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Tuy nhiên khán giả vẫn đang chờ người trong cuộc lên tiếng thừa nhận hẹn hò chứ không đơn thuần là "mối quan hệ mở" như chân dài Cẩm Đan từng chia sẻ. Đại gia Đức Huy và Cẩm Đan xuất hiện bên nhau trong 1 sự kiện - Ảnh: FB Mới đây, thí sinh hoa hậu Việt Nam gây sốt MXH khi đăng loạt ảnh khoe dáng nuột nà bên bể bơi tại 1 địa điểm du lịch sang chảnh. Vóc dáng 3 vòng "bốc lửa" cùng nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của cô khiến ai ai cũng phải ganh tị.

Nhan sắc xinh đẹp, phảng phất nét lai Tây cực hút mắt của Cẩm Đan - Ảnh: FB Cô nàng tự tin thả dáng nóng bỏng bên bể bơi - Ảnh: FB Tuy nhiên, sau màn trầm trồ về sắc vóc cực phẩm của người đẹp, CĐM nhanh chóng phát hiện ra điểm đáng ngờ. Cụ thể, background trong bức ảnh của Cẩm Đan có phần giống nếu như không muốn nói là cùng 1 chỗ với đại gia Đức Huy. CĐM chỉ ra điểm trùng nhau trong các bức ảnh của cả 2 - Ảnh: FB Dù cặp đôi tin đồn đăng cách nhau nhiều ngày, nhưng với con mắt "tinh tường" của CĐM thì "giấy không thể bọc được lửa", nhiều người nhanh chóng khẳng định cả 2 đi du lịch cùng nhau.

Tấm ảnh chồng cũ Lệ Quyên đăng cách đây không lâu: Ảnh: FB Trước đó, đại gia đất Sài thành còn từng khiến CĐM tò mò khi khoe bóng lưng vững chãi với view tương tự, kèm dòng cap úp mở: "Không gió thổi, biển làm gì có sóng... Không có em, anh có em khác thôi mà". Mặc dù không biết chồng cũ Lệ Quyên đang nhắc đến "em" nào nhưng với màn "trùng hợp" đến bất ngờ này, cư dân mạng liền đoán già đoán non chính là mỹ nhân gốc An Giang.

Sốc: 'Tình tin đồn' của đại gia Đức Huy được gạ mời đi ăn với giá hơn 350 triệu đồng Người đẹp Cẩm Đan được mời tham gia "tiệc ăn uống se duyên" với chi phí 16.000 USD. Cô ngay lập tức đã có phản hồi cho lời mời này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-noi-khong-co-em-anh-co-em-khac-thi-dai-gia-duc-huy-lai-lo-hint-hen-ho-ro-mon-mot-cung-tinh-tre-cam-dan-407600.html