Bị nói yêu chồng cũ Lệ Quyên vì tiền, Cẩm Đan ‘phân bua’: ‘Đi thi Hoa hậu chỉ có 300.000 đồng nên anh Đức Huy thương và muốn hỗ trợ’

Sau khi lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020, người đẹp Cẩm Đan gây chú ý và được "chọn mặt gửi vàng" trong các chương trình thời trang và quảng cáo. Nhưng tên tuổi của cô chỉ thật sự được lan rộng đến nhiều người khi "sánh đôi" cùng chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên.

Liên tục bị bắt gặp tay trong tay ở các sự kiện và cuộc sống thường ngày nhưng mới đây khi trả lời phỏng vấn của một trang tin, người đẹp Cẩm Đan khẳng định giữa cô và doanh nhân Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên chỉ là mối quan hệ "mở", chưa xác định rõ ràng về tình cảm nhưng sau này thế nào thì khó nói. Cẩm Đan thẳng thắn cho biết: "Tôi và Đức Huy trong mối quan hệ mở. Hiện tại mối quan hệ này vẫn chỉ là trên mức bạn bè một chút chứ không phải người yêu. Mọi thứ tiếp tục ra sao thì tôi chưa thể nói gì ngay bây giờ".

Hình ảnh của người đẹp Cẩm Đan và chồng cũ Lệ Quyên bên nhau gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV Người đẹp cho hay, sau khi tham gia Hoa hậu Việt Nam thì cô và Đức Huy mới quen biết nhau thông qua quản lý của mình. Anh Đức Huy biết cô có niềm đam mê với nghệ thuật nhưng thấy hoàn cảnh của người đẹp khá khó khăn nên anh đã ngỏ ý muốn giúp đỡ, hỗ trợ cô gái trẻ thực hiện ước mơ. Chia sẻ với VietNamNet, cô nói rằng: "Hai chúng tôi quen nhau ở thời điểm tôi đi thi Hoa hậu Việt Nam. Sau cuộc thi này anh Huy mới biết đến tôi và cảm động trước câu chuyện của tôi, muốn đầu tư cho tôi. Khi đi thi chỉ có 300.000 đồng trong tay nên anh ấy thương và muốn hỗ trợ."

Rộ thông tin Cẩm Đan và Đức Huy hẹn hò khi chồng cũ Lệ Quyên đăng tải trên trang cá nhân về bức ảnh cả 2 có cử chỉ thân mật, tay trong tay - Ảnh: FBNV Sau khi tin đồn hẹn hò rộ lên, cô bị không ít cư dân mạng chỉ trích khi cặp kè với đại gia lớn hơn 25 tuổi. Nhiều người còn ví von rằng đây là cuộc trao đổi tình tiền giữa "chân dài" và "đại gia". Đứng trước những phản ứng tiêu cực của khán giả, cô cho biết cảm thấy rất sốc vì từ trước đến nay, người đẹp luôn sống chân chính và không muốn làm xáo trộn đến cuộc sống của ai. Cô lên tiếng phủ nhận các tin đồn tình ái và không muốn những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến gia đình mình. Người đẹp 19 tuổi phủ nhận tin đồn cặp kè với đại gia hơn 25 tuổi - Ảnh: FBNV Cô cho biết giữa cô và doanh nhân Đức Huy chỉ là mối quan hệ trên mức bạn bè một chút - Ảnh: FBNV Nhiều người hâm mộ tỏ ra thất vọng khi nghe tin đồn giữa cô và chồng cũ Lệ Quyên, một số người bày tỏ không mong chuyện này sẽ thành hiện thực. Bình luận của khán giả trước tin đồn hẹn hò của cặp đôi này - Ảnh: Chụp màn hình Kể từ khi vướng phải tin đồn tình ái với doanh nhân Đức Huy, người đẹp gốc An Giang có sự thay đổi rõ rệt về mặt hình ảnh. Cô có sự đầu tư hơn về trang phục trước công chúng, diện những món trang sức, phụ kiện đắt tiền và xuất hiện ở những nơi sang chảnh. Tuy nhiên, người đẹp khẳng định đó là những món quà từ các doanh nghiệp mà cô làm gương mặt thương hiệu gửi tặng để làm truyền thông quảng bá.

Chồng cũ Lệ Quyên và tình trẻ Cẩm Đan lặng lẽ sánh bước bên nhau, 'ngại' thể hiện cử chỉ thân mật trước đám đông Mới đây, doanh nhân Đức Huy cùng tình trẻ Cẩm Đan đã cùng nhau xuất hiện và ngồi chung một hàng ghế tại một sự kiện. Điều đáng chú ý, cặp đôi này không thể hiện tình cảm thân mật dành cho nhau mà rất kín đáo và lặng tiếng.

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