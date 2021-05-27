Bị nói yêu chồng cũ Lệ Quyên vì tiền, Cẩm Đan ‘phân bua’: ‘Đi thi Hoa hậu chỉ có 300.000 đồng nên anh Đức Huy thương và muốn hỗ trợ’

Sau khi lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020, người đẹp Cẩm Đan gây chú ý và được "chọn mặt gửi vàng" trong các chương trình thời trang và quảng cáo. Nhưng tên tuổi của cô chỉ thật sự được lan rộng đến nhiều người khi "sánh đôi" cùng chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên.
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Liên tục bị bắt gặp tay trong tay ở các sự kiện và cuộc sống thường ngày nhưng mới đây khi trả lời phỏng vấn của một trang tin, người đẹp Cẩm Đan khẳng định giữa cô và doanh nhân Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên chỉ là mối quan hệ "mở", chưa xác định rõ ràng về tình cảm nhưng sau này thế nào thì khó nói.
Cẩm Đan thẳng thắn cho biết: "Tôi và Đức Huy trong mối quan hệ mở. Hiện tại mối quan hệ này vẫn chỉ là trên mức bạn bè một chút chứ không phải người yêu. Mọi thứ tiếp tục ra sao thì tôi chưa thể nói gì ngay bây giờ".
Người đẹp cho hay, sau khi tham gia Hoa hậu Việt Nam thì cô và Đức Huy mới quen biết nhau thông qua quản lý của mình. Anh Đức Huy biết cô có niềm đam mê với nghệ thuật nhưng thấy hoàn cảnh của người đẹp khá khó khăn nên anh đã ngỏ ý muốn giúp đỡ, hỗ trợ cô gái trẻ thực hiện ước mơ. Chia sẻ với VietNamNet, cô nói rằng:
"Hai chúng tôi quen nhau ở thời điểm tôi đi thi Hoa hậu Việt Nam. Sau cuộc thi này anh Huy mới biết đến tôi và cảm động trước câu chuyện của tôi, muốn đầu tư cho tôi. Khi đi thi chỉ có 300.000 đồng trong tay nên anh ấy thương và muốn hỗ trợ."
Sau khi tin đồn hẹn hò rộ lên, cô bị không ít cư dân mạng chỉ trích khi cặp kè với đại gia lớn hơn 25 tuổi. Nhiều người còn ví von rằng đây là cuộc trao đổi tình tiền giữa "chân dài" và "đại gia". Đứng trước những phản ứng tiêu cực của khán giả, cô cho biết cảm thấy rất sốc vì từ trước đến nay, người đẹp luôn sống chân chính và không muốn làm xáo trộn đến cuộc sống của ai. Cô lên tiếng phủ nhận các tin đồn tình ái và không muốn những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến gia đình mình.
Nhiều người hâm mộ tỏ ra thất vọng khi nghe tin đồn giữa cô và chồng cũ Lệ Quyên, một số người bày tỏ không mong chuyện này sẽ thành hiện thực.
Kể từ khi vướng phải tin đồn tình ái với doanh nhân Đức Huy, người đẹp gốc An Giang có sự thay đổi rõ rệt về mặt hình ảnh. Cô có sự đầu tư hơn về trang phục trước công chúng, diện những món trang sức, phụ kiện đắt tiền và xuất hiện ở những nơi sang chảnh. Tuy nhiên, người đẹp khẳng định đó là những món quà từ các doanh nghiệp mà cô làm gương mặt thương hiệu gửi tặng để làm truyền thông quảng bá.