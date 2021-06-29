Bị chọc ngoáy là tiểu tam khiến Đức Huy chia tay Lệ Quyên, Cẩm Đan đe dọa cư dân mạng bằng 'vũ khí bí mật'

Hậu trường 29/06/2021 09:54

Mới đây khi đăng tải bài viết chia sẻ về tâm trạng và cảm xúc của bản thân lên trang cá nhân, Cẩm Đan nhận về nhiều lời khen vì vẻ ngoài ngày càng xinh đẹp, trưởng thành. Tuy nhiên, 1 netizen bỗng chọc ngoáy cô là lý do khiến Đức Huy và Lệ Quyên tan vỡ.

Sau khi ly hôn với Lệ Quyên, đại gia Đức Huy vướng tin đồn hẹn hò với thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 Cẩm Đan. Mặc dù cả 2 chưa lần nào lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò mà chỉ úp mở có tình cảm "đặc biệt" với đối phương nhưng CĐM liên tục soi ra hàng loạt khoảnh khắc tình tứ xuất hiện cùng 1 khung hình, du lịch cùng nhau. Chính vì thế, chẳng cần người trong cuộc lên tiếng, netizen "chắc mẩm" chuyện tình "kiều nữ và đại gia" không lệch đi đâu được. 

Mới đây, Cẩm Đan đăng tải một bài viết với nội dung chia sẻ về cảm xúc, tâm trạng kèm hình ảnh xinh đẹp của bản thân. Trong bài đăng, người đẹp bất ngờ hỏi CĐM 3 câu hỏi có nội dung liên quan đến những giọt nước mắt. 

Những dòng tâm sự của cô nàng nhanh chóng thu hút CĐM. Nhiều người đã dành lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng gu thời trang đẳng cấp của người đẹp 19 tuổi. Tuy nhiên, 1 cư dân mạng bỗng để lại bình luận "cà khịa" nhờ nhan sắc này nên cô chính là nguyên nhân khiến Lệ Quyên và Đức Huy "tan đàn xẻ nghé". Đang "cảm xúc dạt dào" mà bị tài khoản này bình luận chọc ngoáy như "dội 1 gáo nước lạnh", Cẩm Đan "nóng máu" đáp trả ngay tức thì. 

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Người đẹp đáp trả không chút do dự - Ảnh chụp màn hình

Bức xúc trước bình luận của vị khán giả, Cẩm Đan đáp ngay: "Đan cọc, đừng có chọc, thả 'cún' ra đừng có mà chạy". Bình luận của người đẹp gốc An Giang "nhắc nhở" netizen không nên "chọc" khi cô nàng đang "cáu". 

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Những khoảnh khắc 'tay trong tay' tình tứ của cặp đôi - Ảnh: Internet

Mặc dù đã từng tuyên bố: "Tôi và Đức Huy đang trong mối quan hệ mở" nhưng Cẩm Đan chưa lần nào xác nhận chính thức là có yêu nhau như thiên hạ đồn đoán hay không, chính vì vậy chỉ cần netizen "cà khịa" ồn ào chuyện ly hôn của "người tình" đại gia với nữ hoàng phòng trà, người đẹp sinh năm 2002 sẽ không ngại đáp trả rất gay gắt. 

Vừa nói ‘không có em, anh có em khác’ thì đại gia Đức Huy lại lộ hint hẹn hò ‘rõ mồn một’ cùng tình trẻ Cẩm Đan

Vừa nói ‘không có em, anh có em khác’ thì đại gia Đức Huy lại lộ hint hẹn hò ‘rõ mồn một’ cùng tình trẻ Cẩm Đan

Kể từ khi vướng tin đồn hẹn hò, Đức Huy và Cẩm Đan chưa lần nào lên tiếng thừa nhận. Tuy nhiên, những lần xuất hiện cùng nhau của cả hai khiến CĐM liên tục bàn tán xôn xao. Mới đây cả 2 khiến dân tình đứng ngồi không yên khi lộ hint hẹn hò.

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