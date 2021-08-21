Gương mặt hoàn hảo, body 'đỉnh chóp' nhưng khi Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe bàn chân 'mần ruộng' khiến fan sắc đẹp lo lắng hết sức

Hậu trường 21/08/2021 07:19

Nàng hậu Đỗ Thị Hà đã có màn khoe bàn chân xương xẩu trước thềm sẽ lên đường chinh chiến Miss World khiến khán giả lo lắng.

Đỗ Thị Hà sẽ lên đường chinh chiến Miss World 2021 sẽ được tổ chức vào tháng 11/2021 tại Puerto Rico. Tuy nhiên hiện tại do dịch bệnh nên cô chưa thể vào Sài Gòn để luyện thêm Make up. Chưa kể thời gian qua, khi khán giả xem cô trổ tài catwalk thì thần thái vẫn chưa "chín muồi" cho lắm.

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Mới đây, nàng hậu đã khoe ảnh đôi chân xương xẩu lên MXH khiến dân mạng tò mò vô cùng. Một số khán giả cho rằng cô xuất thân từ gia đình làm nông thì việc sở hữu bàn chân không phải "gót ngọc" búp sen như tiểu thư đài cát cũng là chuyện bình thường.

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Đôi chân của Đỗ Thị Hà khiến fan sắc đẹp quan tâm - Ảnh: Chụp màn hình

Số khác lại nhớ lúc trước Đỗ Thị Hà cũng từng khoe bàn chân với chú thích "mới đi làm nail về" song thực chất là cô đang khoe bộ móng chân đã bị ố vàng do làm ruộng.

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Gương mặt hoàn hảo, body 'đỉnh chóp' nhưng khi Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe bàn chân 'mần ruộng' khiến fan sắc đẹp lo lắng hết sức - Ảnh 4

Những lần khoe bàn chân khác của nàng hậu - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy gia đình Đỗ Thị Hà đúng là làm ruộng nhưng gia cảnh của nàng hậu không khó khăn. Cơ ngơi mà gia đình Đỗ Thị Hà đang sở hữu là căn nhà lớn và rộng nhất trong phạm vi ngôi làng. Tổng diện tích cả khuôn viên khá rộng rãi. Từ cổng đi vào có hai bên vườn cùng một chiếc ao lớn. 

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Nhà Đỗ Thị Hà vô cùng hoành tráng ở quê - Ảnh: Zing News

Sau khi đăng quang, nàng hậu luôn tất bật với lịch học, thi tại trường đại học và các hoạt động xã hội, hoạt động nhân ái và tham gia các sự kiện nên rất ít thời gian được ở bên gia đình. 

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Đỗ Thị Hà sau khi đăng quang được khán giả ủng hộ hết lòng vì tri thức và nhan sắc hoàn hảo - Ảnh: Internet

Hiện tại, đôi bàn chân của nàng hậu xứ Thanh vẫn gây chú ý từ dân mạng, đa số mong cô trau đồi thật tốt, chỉnh chu để năm nay có thể mang vinh quang về cho đất nước và giúp Việt Nam thăng hạng trên bản đồ nhan sắc thế giới.

HÓNG: Cú 'hất tay' của 'đàn chị' với Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà đang rùm beng MXH, fan nói gì?

HÓNG: Cú 'hất tay' của 'đàn chị' với Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà đang rùm beng MXH, fan nói gì?

Trong clip được dân mạng chia sẻ, Hoa hậu Đỗ Thị Hà xuất hiện vòng tay qua eo Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, thế nhưng hành động của đàn chị khiến fan xôn xao bàn tán.

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Từ khóa:   Miss World Hoa hậu Việt Nam Hoa hậu Đỗ Thị Hà

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