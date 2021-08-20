Bị 'ném đá' không thương tiếc nhưng hóa ra Ninh Dương Lan Ngọc diện đồ ngủ mỏng tang ra sân bay là có lí do?

Hậu trường 20/08/2021 14:26

Lí do ngọc nữ Ninh Dương Lan Ngọc diện đồ ngủ là có lí do chính đáng, fan sau khi tìm hiểu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Theo ghi nhận của Doanh Nghiệp và Tiếp Thị tại sân bay sáng nay thì 8 thành viên: Trường Giang, Ninh Dương Lan Ngọc, Jun Phạm, Ngô Kiến Huy, Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát, Thúy Ngân và Karik đã lần lượt có mặt theo từng nhóm nhỏ để chuẩn bị sang Hàn quay gameshow Running Man.

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Ngọc nữ diện đồ ngủ tại sân bay - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Tại đây, Ninh Dương Lan Ngọc diện đồ ngủ mỏng tang. Khác biệt hoàn toàn so với gu thời trang sân bay của các thành viên còn lại khiến khán giả tranh cãi. Ngay khi bộ đồ ngủ của ngọc nữ lên sóng, dân mạng nhanh chóng truy ra giá bộ trang phục của Ninh Dương Lan Ngọc. Được biết, bộ đồ này có giá khoảng 2,6 triệu đồng, không phải hàng hiệu mà do một nhãn hàng trong nước lên mẫu.

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Bộ trang phục của Ninh Dương Lan Ngọc nhanh chóng được dân mạng bóc giá ngay sau đó - Ảnh: Internet

Sau bao lùm xùm tranh cãi từ dân mạng, sau đó trên MXH cũng xuất hiện hình ảnh cả dàn ngôi sao đều mặc đồ bảo hộ đàng hoàng để đảm bảo an toàn giữa dịch COVID-19. Sau hình ảnh này, khán giả cho rằng Ninh Dương Lan Ngọc mặc đồ ngủ có thể để thoải mái hơn trong việc mặc đồ bảo hộ, và cô không đáng nhận chỉ trích kịch liệt từ antifan như thế.

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Hình ảnh sau đó của cả nhóm mặc đồ bảo hộ đã 'minh oan' cho Ninh Dương Lan Ngọc và khiến khán giả thông cảm cho ngọc nữ điện ảnh rất nhiều - Ảnh: Internet
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Bị 'ném đá' không thương tiếc nhưng hóa ra Ninh Dương Lan Ngọc diện đồ ngủ mỏng tang ra sân bay là có lí do? - Ảnh 5Khán giả xem đài hy vọng cô sẽ tỏa sáng xuất sắc trong chương trình Running Man sắp tới - Ảnh: Internet

Running Man hay Running Man Vietnam (tên tiếng Việt hiện tại: Chơi là chạy) là phiên bản Việt hóa của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng của Hàn Quốc Running Man. Đây là phiên bản thứ 3 trên thế giới của loạt chương trình truyền hình Running Man sau 2 phiên bản Trung và Hàn. Chương trình được thực hiện bởi sự hợp tác của Đài truyền hình TP.HCM và SBS cùng với công ty Đông Tây Promotion (trước đây là Madison Media Group).

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