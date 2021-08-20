Bị 'ném đá' không thương tiếc nhưng hóa ra Ninh Dương Lan Ngọc diện đồ ngủ mỏng tang ra sân bay là có lí do?

Theo ghi nhận của Doanh Nghiệp và Tiếp Thị tại sân bay sáng nay thì 8 thành viên: Trường Giang, Ninh Dương Lan Ngọc, Jun Phạm, Ngô Kiến Huy, Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát, Thúy Ngân và Karik đã lần lượt có mặt theo từng nhóm nhỏ để chuẩn bị sang Hàn quay gameshow Running Man.

Ngọc nữ diện đồ ngủ tại sân bay - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Tại đây, Ninh Dương Lan Ngọc diện đồ ngủ mỏng tang. Khác biệt hoàn toàn so với gu thời trang sân bay của các thành viên còn lại khiến khán giả tranh cãi. Ngay khi bộ đồ ngủ của ngọc nữ lên sóng, dân mạng nhanh chóng truy ra giá bộ trang phục của Ninh Dương Lan Ngọc. Được biết, bộ đồ này có giá khoảng 2,6 triệu đồng, không phải hàng hiệu mà do một nhãn hàng trong nước lên mẫu.