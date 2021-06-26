Hoa hậu H'Hen Niê làm tình nguyện trong đợt tiêm vắc xin Covid-19: 'Các bác sỹ mệt mỏi thấy thương vô cùng'

Vừa qua, hoa hậu H'Hen Niê cùng một số nghệ sĩ đã tham gia làm tình nguyện viên tại nhà thi đấu Phú Thọ để hỗ trợ người dân trong quá trình tiêm chủng vắc xin Covid-19.

Ngày 26/6 vừa qua, Hoa hậu H'Hen Niê cùng nhiều người nổi tiếng khác trong showbiz Việt như Mai Phương Thúy, Mâu Thủy,... đã tham gia làm tình nguyện viên hỗ trợ người dân TP.HCM trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 lớn nhất từ trước tới nay. Cụ thể, nhà thi đấu Phú Thọ, nàng Hậu xuất hiện trong trang phục bảo hộ hướng dẫn người dân thành phố làm thủ tục, giải đáp các thắc mắc của mọi người. Được biết, đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ và rất cần đến sự góp sức của cộng đồng. Hành động đẹp của Hoa hậu H'Hen Niê và các đồng nghiệp nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Bài viết của Hoa hậu H'Hen Niê - Ảnh: Chụp màn hình Trên trang cá nhân, H'Hen Niê cũng chia sẻ về việc tình nguyện cũng như những cảm xúc của mình. Cô cho biết cảm thấy thương vì những các bác sĩ đã làm việc rất nhiều, phải tranh thủ ngủ khi không có người khám. "Hôm nay Hen đã tham gia đội tình nguyện hỗ trợ chống dịch tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Vì việc tiêm và khám là do các y bác sĩ thực hiện, nhìn gương mặt mệt mỏi và tranh thủ ngủ của các bác sĩ khi không có bệnh nhân thấy thương vô cùng" - H'Hen Niê chia sẻ trên trang cá nhân.

Một vài hình ảnh trong chuyến tình nguyện của cô - Ảnh:FBNV Ngoài ra, Hoa hậu còn cho biết: "Nhìn người dân được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 rất là mừng luôn mọi người ạ, Hen mong là sắp tới Việt Nam mình sẽ đủ vắc xin cho tất cả mọi người. Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch". Á hậu Mâu Thủy cũng tham gia tình nguyện - Ảnh: FBNV Đi cùng với H'Hen Niê, Á hậu Mâu Thủy ngày hôm đó cũng đã có những chia sẻ của riêng mình. Cô cho biết trên trang cá nhân: "Điều mà Thủy và những người bạn của mình làm là cùng nhau cố gắng giảm bớt áp lực quá tải cho các “chiến binh” ngành y. Anh chị em mỗi người một tay chỉ mong dịch bệnh sớm qua khỏi và cuộc sống được trở lại bình thường".

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