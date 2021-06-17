Bị nói 'dài tay' vụ Hồ Văn Cường, Hoa hậu Phương Lê đáp trả: 'Nếu không lên tiếng chắc gì hứa trả lại tiền?'

Hậu trường 17/06/2021 09:26

Hoa hậu Phương Lê nhiều lần lên tiếng bóng gió việc Phi Nhung ăn chặn tiền cát sê của Hồ Văn Cường, mới đây nhất cô đã có bài đăng về nữ ca sĩ hải ngoại khiến fan chú ý.

Vụ lùm xùm ăn chặn tiền cát sê đi hát của Hồ Văn Cường và Phi Nhung vẫn nhận khá nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Nhiều cư dân mạng đã bức xúc lên tiếng trong đó có cả những người nổi tiếng. 

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Hoa hậu 200 tỷ sở hữu body khá nóng bỏng - Ảnh: FB

Mới đây hoa hậu 200 tỷ Phương Lê đã dành một bài đăng dài cho nam ca sĩ Hồ Văn Cường. Ngoài chuyện lo lắng cho đàn em không thể tập trung ôn thi, cô còn lên tiếng xưng “tao” với cư dân mạng quá khích khiến người xem trầm trồ. 

Mở đầu bài chia sẻ cô viết: “Chúng ta tạm thời im lặng để cho bé HVC yên tâm ôn thi vì sắp đến kỳ thi đại học nếu vì chúng ta lên tiếng muốn bảo vệ mà HVC không được yên thì quá tội. 12 năm học hành giờ là lúc cần tập trung nhất! Chúng ta lên tiếng muốn xã hội này có sự công bằng và để người nghèo họ không cảm thấy nghèo thì luôn đi kèm với thiệt thòi họ cũng được xã hội giúp đỡ khi cần! GIẬN CÁ CHÉM THỚT chỉ tội bé thôi để bé được nhẹ não chuyên tâm học ôn thi ... Và nếu sau khi thi đại học PHI NHUNG QUÊN TRẢ TIỀN thì chúng ta sẽ nhắc để chị ấy nhớ mà trả. Cả nhà đồng ý nhé?”.

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Bài đăng mới nhất của hoa hậu Phương Lê gây xôn xao cõi mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài việc quan tâm đến chuyện thi cử của Hồ Văn Cường cô còn không quên gửi lời chúc đến nam ca sĩ như sau: “Chúng ta nên chúc bé HVC thi thật tốt để tương lai rạng rỡ giúp cho gia đình và người miền Tây của chúng ta cũng hãnh diện. Bị mang tiếng nhiều chuyện nhưng sao mình không thấy buồn gì cả và mình sẽ con nhiều chuyện dài dài nếu gặp chuyện nhiều bất bình”.

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Bên dưới nhiều fan tỏ ra thích thú và muốn Phương Lê lên tiếng đòi lại công bằng cho Hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình
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Khi có người 'cà khịa' cô sẵn sàng xưng 'tao' khiến cư dân mạng trầm trồ - Ảnh: Chụp màn hình
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Khi có fan nhắc đến bà Phương Hằng hoa hậu Phương Lê khiêm tốn đáp trả mình không sánh bằng - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới khá nhiều cư dân mạng đã tỏ ý muốn Phương Lê lên tiếng đòi lại công bằng cho Hồ Văn Cường. Nhiều fan còn réo tên nữ đại gia Phương Hằng dưới bình luận và so sánh cả hai một cách thú vị. Đáng chú ý khi có một cư dân mạng quá khích vào móc khóe nàng hậu cô đã thẳng thắng xưng “tao” và đáp trả khiến người xem một phen “hú hồn”.

Trước đó hoa hậu Phương Lê nhiều lần lên tiếng về lùm xùm tiền cát sê của Hồ Văn Cường và Phi Nhung. Đáng chú ý cô còn chụp bài đăng "Luật trời" của nữ ca sĩ để bóng gió nhiều hàm ý khiến fan xôn xao. Hiện tại Phi Nhung đã khóa trang cá nhân và vẫn chưa có phát biểu gì thêm. Bên cạnh đó, nam ca sĩ Hồ Văn Cường cũng vừa tung clip xin lỗi mẹ nuôi lần thứ hai khiến khán giả tò mò hết sức.

Hồ Văn Cường tung clip mới nhất: 'Con đọc nhiều bình luận rất cay nghiệt với mẹ của con, con rất buồn và có lỗi'

Hồ Văn Cường tung clip mới nhất: 'Con đọc nhiều bình luận rất cay nghiệt với mẹ của con, con rất buồn và có lỗi'

Trong clip Hồ Văn Cường tâm sự khá nhiều điều và cũng mong khán giả sẽ hiểu cho mình hơn. Anh còn xin lỗi một nhân vật đặc biệt khiến khán giả tò mò.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường - Phi Nhung Hồ Văn Cường - Phương Mỹ Chi Phi Nhung

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