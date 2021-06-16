Hồ Văn Cường tung clip mới nhất: 'Con đọc nhiều bình luận rất cay nghiệt với mẹ của con, con rất buồn và có lỗi'

Hậu trường 16/06/2021 21:47

Trong clip Hồ Văn Cường tâm sự khá nhiều điều và cũng mong khán giả sẽ hiểu cho mình hơn. Anh còn xin lỗi một nhân vật đặc biệt khiến khán giả tò mò.

Hồ Văn Cường chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT QG trong thời gian sắp tới. Khán giả đang lo lắng do anh vướng phải quá nhiều "phốt" nên không biết có tập trung thi được không. Bên cạnh đó nhiều khán giả cũng mong anh mau lấy lại tinh thần để tập trung cho kỳ thi quan trọng.

Trước đó, ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường đã lên tiếng giải thích lùm xùm vừa qua mọi thứ chỉ là hiểu lầm nhưng có vẻ vẫn chưa làm hài lòng cư dân mạng. Phi Nhung hiện tại cũng đã khóa trang cá nhân và khóa bình luận trên fanpage.

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Hồ Văn Cường xuất hiện trong clip và chia sẻ nhiều điều và cũng không quên gửi lời xin lỗi Phi Nhung - Ảnh: Chụp từ clip

Trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” khi khán giả nghi ngờ Hồ Văn Cường bị ca sĩ Phi Nhung lợi dụng, nam ca sĩ đã lên tiếng và quay clip chia sẻ với truyền thông rằng anh muốn tiếp tục gửi lời xin lỗi đến mẹ nuôi. Anh cũng khẳng định lần nữa là không hề bị mẹ nuôi Phi Nhung chèn ép và còn nói rõ hoàn cảnh của chị mình trong clip. “1 lần nữa con xin lỗi mẹ rất nhiều và con mong mọi người có thể tôn trọng cuộc sống riêng người thân của con như chị gái ruột của con vì chị đã lập gia đình và cần được riêng tư. Đã rất nhiều lần con và cha mẹ đã khuyên chị lên Sài Gòn để làm nhưng sau khi anh chị làm được 1 thời gian thì không phù hợp với môi trường ở Sài Gòn nên quyết định về quê làm việc. Hiện tại, con gái của chị con được con và ba mẹ đưa lên đây để chăm sóc và may mắn được mẹ Nhung yêu thương và giúp đỡ. Mẹ xem cháu của con như là 1 thành viên trong gia đình, con thấy rất vui vì điều đó” - Cường chia sẻ với Trí Thức Trẻ.

Nam ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi đến Wendy, con gái ruột của ca sĩ Phi Nhung sống ở Mỹ và mong chị thông cảm.

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Riêng Phi Nhung hiện tại cô đã khóa trang cá nhân và khóa comment trên Fanpage - Ảnh: Internet

Ngoài ra Hồ Văn Cường khẩn thiết cầu xin khán giả: "Con mong mọi người hãy trả lại cuộc sống bình thường cho gia đình con cũng như mẹ Phi Nhung để con có tâm lý thật tốt chuẩn bị cho kỳ thi Đại học sắp tới. Con mong mọi người đừng hiểu lầm vì những lời đồn thổi trên mạng, con mong mọi người yêu thương và ủng hộ cho 2 mẹ con con".

Nội dung chia sẻ của Hồ Văn Cường: "Sở dĩ ngày hôm nay con có video này là để 1 lần nữa nói về những sự việc vừa qua đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con, gia đình con và mẹ Phi Nhung. Con cảm ơn mọi người vì đã yêu thương và quan tâm đến cuộc sống của con và sợ con bị chèn ép nhưng sự thật không như mọi người nghĩ. Hiện tại con rất mong mọi thứ có thể dừng lại tại đây vì mọi chuyện không như mọi người suy nghĩ và phán đoán. Mấy ngày hôm nay con suy ngẫm rất nhiều vì lỗi lầm của con đã gây ra cho mẹ, vì những phút bốc đồng, bức xúc của mình mà con đã tin lời người ngoài để nói những điều không đúng, không tốt về mẹ, con thành thật xin lỗi mẹ.

Mấy ngày hôm nay con đọc rất nhiều bình luận của mọi người, toàn lời rất cay nghiệt với mẹ của con, con cảm thấy rất buồn và có lỗi trong tâm của mình.

1 lần nữa con xin lỗi mẹ rất nhiều và con mong mọi người có thể tôn trọng cuộc sống riêng người thân của con như chị gái ruột của con vì chị đã lập gia đình và cần được riêng tư. Đã rất nhiều lần con và cha mẹ đã khuyên chị lên Sài Gòn để làm nhưng sau khi anh chị làm được 1 thời gian thì không phù hợp với môi trường ở Sài Gòn nên quyết định về quê làm việc. Hiện tại, con gái của chị con được con và ba mẹ đưa lên đây để chăm sóc và may mắn được mẹ Nhung yêu thương và giúp đỡ. Mẹ xem cháu của con như là 1 thành viên trong gia đình, con thấy rất vui vì điều đó.

Qua đây em cũng gửi lời xin lỗi đến chị Wendy, con của mẹ Phi Nhung vì con đã làm cho mẹ buồn. Chị không giận hay trách móc gì em hết mà khuyên em nên mạnh mẽ để bảo vệ gia đình mình. Em cảm ơn chị đã chia sẻ cho em tình cảm của mẹ, con xin lỗi mẹ rất nhiều.

Con mong mọi người hãy trả lại cuộc sống bình thường cho gia đình con cũng như mẹ Phi Nhung để con có tâm lý thật tốt chuẩn bị cho kỳ thi Đại học sắp tới. Con mong mọi người đừng hiểu lầm vì những lời đồn thổi trên mạng, con mong mọi người yêu thương và ủng hộ cho 2 mẹ con con".

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Ngoài khóa trang cá nhân, Phi Nhung còn khóa luôn bình luận trên fanpage khiến dân mạng tò mò và khó hiểu.

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