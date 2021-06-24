Bạn thân Hoa hậu Kỳ Duyên khoe trọn vòng 1 qua cam thường 'tại gia', thềm ngực hun hút khiến mùa hè bỗng nóng hơn chảo lửa

Nếu như trước đây nhiều người đẹp của showbiz Việt tranh thủ mùa hè để chụp ảnh sống ảo trên du thuyền, nắng vàng biển xanh thì đợt dịch bùng phát, họ cũng có cách để tung ra những bộ ảnh cực kỳ nóng bỏng.

Siêu mẫu Minh Triệu cũng không ngoại lệ khi cô vừa tung ra loạt ảnh bán nude đầy táo bạo khiến fan hâm mộ cực kỳ thích thú. Trong ảnh cô xuất hiện với vòng eo siêu thon không tí mỡ thừa.

Minh Triệu vốn được biết đến với style cá tính nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Những bức ảnh mới của cô luôn đạt nhiều lượt like với gu thời trang đẳng cấp.

Fan cũng hay nhắc khéo cô nên ít hở bạo trong các bức ảnh và nên chụp thêm style dịu dàng công sở để đa dạng phong cách - Ảnh: IG

Vòng 1 của Minh Triệu luôn được cô khoe khéo trong các mẫu váy áo thời trang - Ảnh: FB

Cô cũng không ngại diện những mẫu trang phục thả rông táo bạo - Ảnh: FB

Minh Triệu là bạn thân của Kỳ Duyên - Ảnh: Internet

Minh Triệu tên thật là Phạm Đình Minh Triệu, là một trong những siêu mẫu thế hệ đầu của sàn diễn thời trang trong nước. Cô từng đoạt giải Đồng siêu mẫu Việt Nam, năm đó Võ Hoàng Yến đăng quang. Ngoài ra Minh Triệu còn được khán giả chú ý khi xuất hiện với trai trò là bạn thân của hoa hậu Kỳ Duyên. Cả hai thường dành cho nhau những lời khen có cánh trước công chúng.