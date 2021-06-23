Diễn viên Hạnh Thúy đau xót kể về bệnh ung thư của ba: 'Ngày càng co rút, từ 50kg xuống 42 kg rồi 36 kg, chỉ còn bộ xương'

Hậu trường 23/06/2021 14:09

Còn hơn một tháng nữa là đến ngày giáp năm của người ba đã mất do ung thư, nữ diễn viên Hạnh Thúy đã có những dòng chia sẻ trên trang cá nhân khiến cư dân mạng chú ý.

Hạnh Thúy được khán giả sân khấu biết đến với lối diễn duyên dáng và chuyên nghiệp. Cô còn có tài đạo diễn sân khấu khiến nhiều đàn em phải học hỏi. Mới đây cô đã chia sẻ lên facebook về kỉ niệm trong quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác của người ba quá cố.

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Mới đây diễn viên Nữ bác sĩ đã có chia sẻ xúc động về người ba quá cố của mình trên facebook - Ảnh: Internet

Trong bài viết, nữ diễn viên cho biết ba cô là người đầu tiên trong dòng họ bị ung thư nên gia đình ai cũng lo lắng và cố gắng chạy chữa trong vô vọng. Hạnh Thúy kể về quá trình ba cô chống chọi với căn bệnh gây đau đớn về cả thế xác lẫn tinh thần. Nhiều chi tiết vô cùng xúc động như việc cô thay tã cho ba và anh trai cô cũng chứng tỏ sự hiếu thảo khi tham gia tắm rửa cho ông trong lúc đang hóa trị.

Cô viết: “Hoá trị thì không thể đương đầu nổi với những cơn vật thuốc, khủng khiếp lắm, dù mình không phải là người chịu đựng, nhưng nhìn ba vật vã trên giường, không ngồi dậy kể cả vệ sinh thì biết ba đã hết sức mệt vì ba vốn kĩ lưỡng, ngại trước mặt con gái, nhưng giờ mình thay tã mặc tã, rửa tắm ba vẫn mặc kệ. Nhìn thấy sự sống càng ngày càng co rút, từ 50 kg xuống 42 kg rồi 38 kg rồi 36 kg, chỉ còn bộ xương dù thức ăn bơm rất nhiều, ngày 6 đến 8 cữ, toàn thức ăn dinh dưỡng và tự nhiên, các bác sĩ nói do nội tạng bị di căn và suy nên giờ thức ăn không còn dung nạp nữa”.

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Bài đăng của nữ diễn viên Hạnh Thúy về ba khiến khán giả cảm động - Ảnh: Chụp màn hình

“Tội nghiệp ba cứ nói cổ họng nóng quá, ngậm nước đá, mỗi ngày một bình, mà ngậm riết thì viêm họng, viêm phổi, mỗi lần ho cơ thể co rút, đau đớn vô cùng”. Nhiều khán giả đã không kiềm được nước mắt khi nghe cô kể về quá trình chiến đấu kiên cường với căn bệnh ung thư của ba nữ diễn viên Hạnh Thúy

Cô cho biết thêm trong quá trình chữa trị, do nóng trong người nên ông phải ngậm nước đá liên tục dẫn đến viêm phổi và máu đóng lợn cợn trong răng. Hạnh Thúy kể rằng ông vẫn lạc quan trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Vẫn trò chuyện cùng bạn bè, vẫn tập thể dục và chia sẻ với những người có người thân bị bệnh ung thư. Nữ diễn viên bộc bạch: Cái điện thoại của ba lúc đầu sử dụng suốt, ba gọi người này người kia, rồi người này người kia gọi ba thăm hỏi, nói chuyện, tivi cũng mở suốt, coi chương trình, coi phim, rồi tới lúc tivi điện thoại không đụng đến, người vào thăm ba cũng chỉ nằm nói vài câu cho có. Những người được ba nói chuyện nhiều là những người có người thân bị ung thư, những người bạn của mình, có người ba mất, có người mẹ mất vì ung thư nhưng đều phải tỉnh queo, hồ hởi nói ba con, má con tập thể dục, ăn uống nên giờ khoẻ lắm, sáng đi dạo quanh nhà được, lâu lâu đi tập thể dục đầu đường”.

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Nhiều khán giả đã dành lời động viên và chia sẻ dành cho nữ diễn viên dưới bài đăng - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên do căn bệnh đã di căn vào nội tạng nên những ngày tháng sau cùng, diễn viên Hạnh Thúy cũng chỉ biết hy vọng ba sống thêm ngày nào hay ngày đó. Cô cũng khá tiếc nuối khi không thể chạy chữa cứu sống được ba của mình dù đã dùng hết khả năng và đội ngũ bác sĩ cũng đã tận tình trong lúc chăm sóc. 

Điều khiến khán giả xúc động chính là chi tiết nữ diễn viên đã mơ xây nhà cho ba nhưng chưa kịp đưa ông về ở thì đã mất. Cuối bài đăng cô chia sẻ bức ảnh của ba và viết: “Hình này chụp ngày 6/5/2020 trước khi ba mất hơn 3 tháng. Lúc này vẫn còn tươi tỉnh, đi lại khá vững, nhưng đã không thể ăn gì, chỉ ngậm nước đá và một ngụm nước lọc… Và lúc đó, mình vẫn còn tràn đầy hy vọng, mơ nhà mới cất xong, đưa ba về, ở chừng một năm hai năm. Hình này là tấm hình cuối cũng ba tươi nhất, sau hình này chỉ còn đau đớn, mình đã chọn tấm hình này gắn mộ ba, lên hình khắc nhìn đẹp hơn hình này luôn”.

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Một tài khoản đã đồng cảm và gửi lời chia sẻ đến Hạnh Thúy, cô cũng đáp trả lại một cách thân thương - Ảnh: Chụp màn hình

Khán giả đã nhanh chóng ghé thăm trang cá nhân của cô và dành nhiều lời động viên, an ủi. Một tài khoản cũng có người thân mất vì ung thư đã bình luận: “Nửa đêm em đọc mà khóc luôn chị Thuý. Em nhớ anh Hai em. Mới lôi hình ổng và coi zalo ổng hồi chiều vì nhớ. Giờ đọc những chia sẻ của chị thấy đồng cảm vì anh Hai em mấy tháng trước cũng như ba chị. Thương những người ra đi và thương những người ở lại như chị, như em… Cứ nhớ cứ thương họ hoài”.

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Hạnh Thúy trong phim Thương con cá rô đồng - Ảnh: Internet
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Ngoài khả năng diễn xuất Hạnh Thúy còn có tài đạo diễn và đoạt nhiều giải thưởng trong sự nghiệp của mình - Ảnh: Internet

Diễn viên Hạnh Thúy tên thật là Ngô Phạm Hạnh Thúy, cô sinh năm 1976 tại Bến Tre và nổi tiếng với nhiều vai diễn trong phim Mưa thủy tinh, Nữ bác sĩ... và gần đây nhất là bộ phim Thương con cá rô đồng. Ngoài ra cô cũng đạt nhiều giải thưởng lớn trong các liên hoan phim khiến khán giả ngưỡng mộ.

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