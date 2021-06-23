Ông hoàng giải trí Nathan Lee ở nhà trăm tỷ bỗng ngửa tay ‘xin tiền’ fan, lời 'thú tội' sau cùng khiến CĐM thương cảm

Hậu trường 23/06/2021 08:06

Cuộc sống nhung lụa và danh vọng hơn người thế nhưng cũng có lúc Nathan Lee lên mạng cho số tài khoản "xin tiền" fan và quyết định ngay sau đó của anh khiến CĐM khá bất ngờ.

Nathan Lee nổi tiếng trước đây với danh hiệu siêu mẫu quốc tế nhưng có lẽ cũng không thể rần rần hơn hiện tại sau khi anh dính đến những lùm xùm xung quanh các nhân vật Vbiz như Cao Thái Sơn, Nguyễn Văn Chung và Ngọc Trinh. Anh gây ấn tượng không chỉ bởi tính cách “thẳng như ruột ngựa” mà còn dám nói dám làm khiến cõi mạng nhiều phen “đứng ngồi không yên”. Gia thế của chàng siêu mẫu cũng không phải dạng vừa với khối tài sản “kếch xù”, từ khi chào đời đã “ngậm thìa vàng”, ở nhà trăm tỷ.

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Nathan Lee gia thế giàu có đỉnh cao showbiz cũng có lúc lên mạng... xin tiền khán giả - Ảnh: Internet

Điều gây bất ngờ cho khán giả có lẽ là việc mới đây anh đăng số tài khoản khá đẹp lên mạng xã hội và mong bà con cô bác "cho xin" chút tiền may mắn. Ông hoàng giải trí viết: “Góc xin tiền. Hôm nay mình mới có tài khoản tại Việt Nam nên hậu cưng nào có điều kiện cho mình xin 11k11 VND lấy hên đi. Lần đầu đi xin tiền mà chả thấy ngượng tí nào cả”.

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Anh khoe số tài khoản đẹp và mong mọi người lì xì lấy hên - Ảnh: Chụp màn hình

Khi bài đăng vừa lên sóng, hàng loạt fan cuồng của anh đã nhanh chóng chuyển tiền để làm đẹp lòng thần tượng. Anh hào hứng khoe: "Lần đầu tiên biết cảm giác ting ting". 

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Nhiều fan đã chiều lòng thần tượng khi lì xì cho anh những món tiền nhỏ may mắn - Ảnh: FB

 

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Sau khi ngất ngây sung sướng vì lộc trời ban thì nam ca sĩ 'tá hỏa' vì khán giả chuyển tiền quá nhiều khiến anh phải xóa bài đăng ngay sau đó - Ảnh: Chụp màn hình

Thế nhưng sau khi nhận khá nhiều lộc trời cho, nam ca sĩ quyết định "van xin" khán giả ngừng chuyển khoản. Và điều bất ngờ hơn cả là anh đã xóa bài đăng ngay sau đó. Trong một lời bình luận, anh chia sẻ sẽ dùng số tiền này để làm từ thiện.

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Ngay sau khi nhận quá nhiều chuyển khoản từ khán giả anh đã quyết định dùng số tiền đó mua găng tay tặng các bé trong bệnh viện Nhi Đồng 2 - Ảnh: Chụp màn hình
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Fan sau khi biết chuyện còn chuyển tiền thêm, thậm chí là tiền triệu để ủng hộ Nathan Lee hành thiện - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều cư dân mạng khi viết việc làm trên đã dành cho anh nhiều lời khen có cánh. Thậm chí họ còn muốn chuyển tiền thêm để anh có thể hành thiện giúp đời.

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Nathan Lee có lẽ sẽ vô cùng tự hào về sự nhiệt tình của cộng đồng fan luôn yêu mến và sẵn sàng lì xì cho anh không cần điều kiện - Ảnh: Internet

Trước trường hợp của Nathan Lee, ca sĩ số một Showbiz Việt Sơn Tùng cũng “tá hỏa” khi để lộ số tài khoản và nhận được khá nhiều lì xì từ fan của mình. Anh đã mau chóng khóa chức năng chuyển tiền để tránh phiền phức.

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