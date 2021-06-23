Nathan Lee nổi tiếng trước đây với danh hiệu siêu mẫu quốc tế nhưng có lẽ cũng không thể rần rần hơn hiện tại sau khi anh dính đến những lùm xùm xung quanh các nhân vật Vbiz như Cao Thái Sơn, Nguyễn Văn Chung và Ngọc Trinh. Anh gây ấn tượng không chỉ bởi tính cách “thẳng như ruột ngựa” mà còn dám nói dám làm khiến cõi mạng nhiều phen “đứng ngồi không yên”. Gia thế của chàng siêu mẫu cũng không phải dạng vừa với khối tài sản “kếch xù”, từ khi chào đời đã “ngậm thìa vàng”, ở nhà trăm tỷ.

Nathan Lee gia thế giàu có đỉnh cao showbiz cũng có lúc lên mạng... xin tiền khán giả - Ảnh: Internet

Điều gây bất ngờ cho khán giả có lẽ là việc mới đây anh đăng số tài khoản khá đẹp lên mạng xã hội và mong bà con cô bác "cho xin" chút tiền may mắn. Ông hoàng giải trí viết: “Góc xin tiền. Hôm nay mình mới có tài khoản tại Việt Nam nên hậu cưng nào có điều kiện cho mình xin 11k11 VND lấy hên đi. Lần đầu đi xin tiền mà chả thấy ngượng tí nào cả”.