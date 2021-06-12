Nathan Lee bất ngờ tham gia 'ồn ào' nghệ sĩ kêu gọi từ thiện: 'Nghiệp quật cực gần và siêu lẹ'

Hậu trường 12/06/2021 20:08

Giữa lúc nhiều nghệ sĩ đang gặp rắc rối với vấn đề kêu gọi từ thiện, nam ca sĩ Nathan Lee đã có phát ngôn "bóng gió" đến nhiều người.

Khác với thời điểm cách đây gần một năm, nhiều nghệ sĩ được tung hô bởi việc đứng ra kêu gọi từ thiện, hiện nay nhiều tên tuổi lớn phải đối mặt với các ồn ào cũng đến từ công tác thiện nguyện. Bởi vì thiếu sự minh bạch trong kiểm kê từ thiện, nhiều nghệ sĩ đã bị khán giả quay lưng.

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Nathan Lee bỗng có một phát ngôn bất ngờ giữa tâm bão - Ảnh: Internet

Một danh hài với hơn 30 năm hoạt động cùng sự tín nhiệm cao nhưng lại chậm trễ trong việc giải ngân, hay một ca sĩ kêu gọi được gần 200 tỷ tiền từ thiện nhưng chỉ sao kê tất cả các khoản chi trên một mặt giấy A4 khiến nhiều người không khỏi đặt nghi vấn cho sự thành thật và minh bạch của những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Hiện nay, giữa lúc từ khóa "từ thiện" trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, công chúng cho rằng, nghệ sĩ hay người thường khi đứng trước một cám dỗ quá lớn đều khó giữ được mình. Có thể, lúc đầu họ vốn có ý tốt thật sự nhưng khi thực hiện, số tiền nhận được quá lớn làm cho con người ta trở nên tha hóa dần đi. Cái thiện đi đôi với cái đẹp, nhưng giờ đây lại đi kèm với không ít sự hoài nghi, toan tính...

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Bài đăng của Nathan Lee trên trang cá nhân - ẢNh: Chụp màn hình

Thời điểm này, rất ít nghệ sĩ nào dám đứng ra nói trắng đen về hai chữ từ thiện, hoặc đứng ra có lời bênh vực cho những cái tên đang bị cộng đồng réo gọi. Thế nhưng, nam ca sĩ Nathan Lee mới đây đưa ra một ý kiến trên trang cá nhân của mình về việc nghệ sĩ kêu đứng ra kêu gọi từ thiện. Theo đó, nam ca sĩ phản đối việc khán giả gửi tiền để quyên góp vào tài khoản của nghệ sĩ thay vì các tổ chức từ thiện của nhà nước.

"Các bạn đừng gửi tiền cho nghệ sĩ để họ đi làm từ thiện nữa. Nghệ sĩ hãy tự bỏ tiền túi ra mà làm. Từ thiện nó không ở đâu xa, tuy nhiên nghiệp quật thì cực gần và siêu lẹ", Nathan Lee viết trên trang cá nhân của mình.

Có lẽ, vì xót xa cho nhiều người tuy không dư dả nhiều vẫn gửi tiền ủng hộ vì tin tưởng các nghệ sĩ khiến bây giờ lại rơi vào tình trạng hoài nghi ngược lại người có lòng tốt thật sự muốn làm từ thiện, đồng thời "ngứa mắt" với những người nổi tiếng lợi dụng lòng tin của người khác mà kiếm tiền, nam ca sĩ đã viết ra những dòng trên.

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Nhiều người đồng tình với quan điểm của Nathan Lee

Dưới phần bình luận, nhiều người ủng hộ cách nói của Nathan Lee, cho rằng chỉ nên tin vào các quỹ từ thiện uy tín của chính phủ thay vì gửi tiền vào tài khoản của nghệ sĩ.

Qua câu chuyên trên, có thể thấy vấn đề nghệ sĩ đứng ra kêu gọi từ thiện vẫn đang ở cao trào, diễn biến tiếp theo vẫn còn dài khi các nghi vấn về tiền từ thiện của người dân "liệu đã đến đúng người cần chưa" vẫn còn bị bỏ ngỏ.

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Từ khóa:   ca sĩ Nathan Lee Nghệ sĩ từ thiện Kêu gọi từ thiện

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