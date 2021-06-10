Bất ngờ với tin nhắn thô tục được cho là của một mỹ nhân Việt gửi cho Nathan Lee

Khi bị Nathan Lee đào lại những dòng tin nhắn tục tĩu được gửi cách đây từ 6 năm, nhân vật nữ (chủ nhân của đoạn tin nhắn) vô cùng hốt hoảng.

Đối với những khán giả yêu thích chương trình Vietnam’s Next Top Model mùa đầu tiên chắc chắn sẽ không còn xa lạ gì với cô nàng Pông Chuẩn (tên thật Đỗ Thanh Hoa). Không chỉ đạt top 4 tại chương trình, cô nàng còn là một stylist trẻ đầy tài năng cho dàn sao Việt đình đám hiện nay như: Vũ Cát Tường, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh,... Vào chiều ngày 10/6, trên trang Facebook cá nhân của mình, Pông Chuẩn bất ngờ chia sẻ đoạn tin nhắn của cô gửi cho Nathan Lee cách đây tận… 6 năm. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đoạn tin nhắn mà cô gửi cho Nathan Lee không tràn ngập những lời tục tĩu và được xóa đi ngay sau đó. Chính vì vậy, đến nay bản thân Pông Chuẩn vẫn không hề biết chuyện này. Chỉ đến khi Nathan Lee chụp lại đoạn tin nhắn trên và gửi cho cô thì mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Cũng trong bài đăng, Pông Chuẩn cho biết bản thân mình cực kỳ bất ngờ và lên tiếng “kêu cứu” người hâm mộ: “Xin hỏi 500 anh em thám tử làm sao để mình về xem được post Facebook từ 2015 để em điều tra coi chứ lướt mỏi tay nãy giờ không hết 2020 nữa, ngồi không cũng dính đạn”. Dòng trạng thái ngỡ ngàng của Pông Chuẩn khi biết tin nhắn tục tĩu của mình nhắn cho Nathan Lee từ tận 6 năm trước - Ảnh: Facebook nhân vật

Nathan Lee cũng nhanh chóng chia sẻ lại bài đăng của đàn em với bình luận cực hài hước - Ảnh: Facebook nhân vật Tuy nhiên, trái ngược lại với cách cư xử theo đúng như “thói quen” của Nathan Lee, nam nghệ sĩ lại không hề tỏ ra giận dỗi mà ngược lại còn chia sẻ lại bài viết của cô trên trang cá nhân với phần bình luận đầy hóm hỉnh: “Giải trí nè các bạn”. Ngoài ra, ngay bên dưới phần bình luận của mình, Nathan Lee cũng giải vây cho đàn em bằng cách bày tỏ sự tin tưởng Pông Chuẩn: “Không phải nó viết đâu! Nguyên dàn Next Top 2010 toàn mấy bé cute thôi. Tuy nhiên, nó làm việc với hơi bị nhiều đứa ghét mình”. Bình luận bênh vực đàn em của Nathan Lee cho biết đàn em không phải là người viết - Ảnh: Facebook nhân vật Nữ stylist cũng cảm thấy may mắn khi đàn anh đã hiểu và không giận cô - Ảnh: Facebook nhân vật Pông Chuẩn nổi tiếng là một người mẫu và stylist tài năng - Ảnh: Internet Trước lời “giải vây” của đàn anh, Pông Chuẩn cảm thấy “nhẹ người” vì đàn anh đã không truy cứu và hiểu sai về cô: “May mà Nathan Lee hiểu và thương em nên gọi điện hỏi chứ không người khác chắc giận tới giờ không thèm nhìn mặt". Trước tình huống hiểu lầm tréo ngoe ở trên, người hâm mộ cũng thở phào nhẹ nhõm bởi nếu không, showbiz Việt sắp tới lại có thêm một scandal đấu tố nhau nữa thì sao?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-voi-tin-nhan-tho-tuc-duoc-cho-la-cua-mot-my-nhan-viet-gui-cho-nathan-lee-408375.html