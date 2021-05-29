Nathan Lee gay gắt mỉa mai một cựu siêu mẫu: ‘Cả đời chẳng biết yêu nên kiếp này chỉ là cái máy đẻ’

Sao Việt 29/05/2021 15:10

Không như những lần trước chỉ thẳng mặt gọi thẳng tên, lần này Nathan Lee lại mấp mé mỉa mai một cựu người mẫu trên trang cá nhân của mình.

Trong khi người hâm mộ vẫn đang "hóng hớt" chuỗi drama tiếp theo giữa Nathan Lee và Cao Thới Sơn thì mới đây, Nathan Lee lại tiếp tục đăng đàn mỉa mai một nhân vật mới. Trong bài đăng, anh dùng nhiều từ ngữ mang tính đả kích, nặng lời để chỉ về người này và còn không ngần ngại nói nhân vật này "chỉ là một cái máy đẻ".

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Dòng trạng thái đăng tải trên trang cá nhân của Nathan Lee - Ảnh: Chụp màn hình

Mặc dù, trên bài đăng không chỉ đích danh ai nhưng qua hình ảnh đoạn văn bản đính kèm netizen đã nhanh chóng đoán người nam ca sĩ đang muốn nhắc đến phải chăng là siêu mẫu Xuân Lan.

Nguyên nhân mà cư dân mạng réo tên cựu siêu mẫu này là bởi vì mới đây cô đã có phát ngôn tương tự về đoạn clip nóng đang hot rần rần trên mạng xã hội. Cụ thể, siêu mẫu Xuân Lan đã bày tỏ quan điểm rằng chuyện "người lớn" là chuyện ai cũng làm. Nó không xấu, share clip và bình luận mới xấu.

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Xuân Lan cho rằng người làm 'chuyện ấy' không phải là người xấu nhưng chính người share clip và bình luận đó mới là người xấu - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng của Nathan Lee nhanh chóng gây được sự chú ý và nhận được nhiều ý kiến đồng thuận với anh. Ngay từ khi anh vừa đăng bài viết, đã không ít người hâm mộ nhận ra ngay nhân vật anh nói đến.

 

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Bình luận của khán giả chỉ rõ nhân vật Nathan Lee mấp mé nói đến - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, về phía siêu mẫu Xuân Lan chưa thấy có động thái gì để đáp trả cho hành động này của Nathan Lee. 

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Từ khóa:   Nathan Lee - Xuân Lan Nathan Lee - Ngọc Trinh nathan lee - cao thái sơn

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