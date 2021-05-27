Câu trả lời đã xuất hiện ngay trên trang cá nhân của Nathan Lee, khi anh đã chính thức nêu rõ tên Cao Thái Sơn và tuyên bố sẽ khởi kiện nam ca sĩ "Con đường mưa" vì vu khống và nhục mạ người khác. Ba ngày trước, Nathan Lee đã đăng tải bức ảnh làm việc cùng hai luật sư tại nhà riêng, ngầm ám chỉ sẽ khởi động kế hoạch kiện tụng. Nathan Lee liên tục "gào thét" và kêu gọi người hâm mộ hãy phụ anh gom góp những bằng chứng để anh làm việc với phía luật sư:

Mới đây, Cao Thái Sơn đăng bức tâm thư dài than thở anh bị tổn thương và thất vọng vì mình bị "dắt mũi", "lừa gạt" từ một người anh em thân thiết trong kế hoạch mua bán độc quyền bản "hit". Cuối tâm thư, nam ca sĩ nói sẽ "dừng chiến" và không muốn nhắc việc này nữa nhưng liệu phía Nathan Lee đã muốn kết thúc chưa?

"Các bạn thân mến, mình tiếp tục khởi kiện Cao Thái Sơn vì tội vu khống, nhục mạ người khác! Các bạn hãy gom góp hết tất cả bằng chứng và post ở đây để đội ngũ luật sư bên mình làm việc! Cảm ơn các bạn!”.

Theo dự đoán, sự việc này bắt nguồn từ bức tâm thư dài của Cao Thái Sơn, nam ca sĩ "Con đường mưa" cho rằng anh bị nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung "chơi xấu", "tiếp tay" cho hành động trả thù của Nathan Lee để gây hại và làm ảnh hưởng đến anh. Cụ thể, Cao Thái Sơn viết rằng:

"Bạn cần tiền lúc khó khăn hay bạn cố tình tiếp tay một hành động cố tình hại và làm ảnh hưởng đến người khác có chủ đích ngay từ đầu? Có sự tính toán hay chỉ đang làm đúng cái lý và cái tình thì cũng không sai?"

Dòng tâm thư bày tỏ sự thất vọng và tổn thương khi Cao Thái Sơn cho rằng mình bị "chơi xấu" - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái "tuyên chiến" trở lại của Nathan Lee nhanh chóng gây chú ý và lại tiếp tục mở ra chuỗi drama chưa có hồi kết. Liên quan đến người thứ 3 trong cuộc chiến này, là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, được biết anh đều là anh em thân thiết của cả Nathan Lee và Cao Thái Sơn. Ngay dưới bài đăng đòi khởi kiện lần 2, Nguyễn Văn Chung cũng đã có mặt khuyên Nathan Lee ngừng "kiện" vì anh không muốn vướng thêm rắc rối.

Nguyễn Văn Chung nói rằng sau những giải bày về sự việc vừa qua thì mọi người cũng đã biết được chân tướng, ai đúng ai sai trong chuyện này. Tác giả "Con đường mưa" bày tỏ sự mệt mỏi sau mọi việc và không muốn liên quan đến nữa: "Thôi, đừng kiện nữa! Mình cứ làm sản phẩm bài hát thật tốt là được rồi! Chung không muốn phiền phức nữa! Kệ đi! Chuyện này đúng sai ai cũng thấy rồi!"

Bình luận của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được mọi người nhiệt tình ủng hộ - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, phía Cao Thái Sơn tỏ ra không quan tâm đến các việc liên quan Nathan Lee và loạt bản "hit" mất trắng kia nữa. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ tập trung vào quảng bá cho sản phẩm âm nhạc sắp tới của mình. Anh cũng nhắn nhủ với người hâm mộ không được đăng tải hình ảnh hay những lời khiêu chiến của Nathan Lee dưới bài viết của anh nữa. Anh muốn mau chóng khép lại chuỗi ồn ào để tập trung cho âm nhạc thay vì lún sâu vào scandal.