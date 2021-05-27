Sáng đăng đàn bị gài tiền và phản bội, chiều Cao Thái Sơn lại bị Nathan Lee kiện lần 2 vì tội vu khống, nhục mạ

Sao Việt 27/05/2021 17:11

Lần thứ hai Nathan Lee tuyên bố khởi kiện Cao Thái Sơn vì tội vu khống và nhục mạ người khác, tiếp diễn chuỗi drama chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mới đây, Cao Thái Sơn đăng bức tâm thư dài than thở anh bị tổn thương và thất vọng vì mình bị "dắt mũi", "lừa gạt" từ một người anh em thân thiết trong kế hoạch mua bán độc quyền bản "hit". Cuối tâm thư, nam ca sĩ nói sẽ "dừng chiến" và không muốn nhắc việc này nữa nhưng liệu phía Nathan Lee đã muốn kết thúc chưa?

cao thai son
Chuỗi drama giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn đang gây nhiều chú ý cho cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Câu trả lời đã xuất hiện ngay trên trang cá nhân của Nathan Lee, khi anh đã chính thức nêu rõ tên Cao Thái Sơn và tuyên bố sẽ khởi kiện nam ca sĩ "Con đường mưa" vì vu khống và nhục mạ người khác. Ba ngày trước, Nathan Lee đã đăng tải bức ảnh làm việc cùng hai luật sư tại nhà riêng, ngầm ám chỉ sẽ khởi động kế hoạch kiện tụng. Nathan Lee liên tục "gào thét" và kêu gọi người hâm mộ hãy phụ anh gom góp những bằng chứng để anh làm việc với phía luật sư: 

"Các bạn thân mến, mình tiếp tục khởi kiện Cao Thái Sơn vì tội vu khống, nhục mạ người khác! Các bạn hãy gom góp hết tất cả bằng chứng và post ở đây để đội ngũ luật sư bên mình làm việc! Cảm ơn các bạn!”.

cao thai son 1

Động thái mới nhất của Nathan Lee sau khi Cao Thái Sơn tuyên bố 'dừng chiến' - Ảnh: Chụp màn hình

Theo dự đoán, sự việc này bắt nguồn từ bức tâm thư dài của Cao Thái Sơn, nam ca sĩ "Con đường mưa" cho rằng anh bị nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung "chơi xấu", "tiếp tay" cho hành động trả thù của Nathan Lee để gây hại và làm ảnh hưởng đến anh. Cụ thể, Cao Thái Sơn viết rằng:

"Bạn cần tiền lúc khó khăn hay bạn cố tình tiếp tay một hành động cố tình hại và làm ảnh hưởng đến người khác có chủ đích ngay từ đầu? Có sự tính toán hay chỉ đang làm đúng cái lý và cái tình thì cũng không sai?"

cao thai son 2
Dòng tâm thư bày tỏ sự thất vọng và tổn thương khi Cao Thái Sơn cho rằng mình bị "chơi xấu" - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái "tuyên chiến" trở lại của Nathan Lee nhanh chóng gây chú ý và lại tiếp tục mở ra chuỗi drama chưa có hồi kết. Liên quan đến người thứ 3 trong cuộc chiến này, là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, được biết anh đều là anh em thân thiết của cả Nathan Lee và Cao Thái Sơn. Ngay dưới bài đăng đòi khởi kiện lần 2, Nguyễn Văn Chung cũng đã có mặt khuyên Nathan Lee ngừng "kiện" vì anh không muốn vướng thêm rắc rối. 

Nguyễn Văn Chung nói rằng sau những giải bày về sự việc vừa qua thì mọi người cũng đã biết được chân tướng, ai đúng ai sai trong chuyện này. Tác giả "Con đường mưa" bày tỏ sự mệt mỏi sau mọi việc và không muốn liên quan đến nữa: "Thôi, đừng kiện nữa! Mình cứ làm sản phẩm bài hát thật tốt là được rồi! Chung không muốn phiền phức nữa! Kệ đi! Chuyện này đúng sai ai cũng thấy rồi!"

cao thai son 3
Bình luận của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được mọi người nhiệt tình ủng hộ - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, phía Cao Thái Sơn tỏ ra không quan tâm đến các việc liên quan Nathan Lee và loạt bản "hit" mất trắng kia nữa. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ tập trung vào quảng bá cho sản phẩm âm nhạc sắp tới của mình. Anh cũng nhắn nhủ với người hâm mộ không được đăng tải hình ảnh hay những lời khiêu chiến của Nathan Lee dưới bài viết của anh nữa. Anh muốn mau chóng khép lại chuỗi ồn ào để tập trung cho âm nhạc thay vì lún sâu vào scandal. 

Cao Thái Sơn ‘ăn trái đắng’ khi bị Nathan Lee ‘dập tắt’ hi vọng, nhanh chóng ‘chốt đơn’ mua độc quyền vĩnh viễn loạt bài 'hit'

Cao Thái Sơn ‘ăn trái đắng’ khi bị Nathan Lee ‘dập tắt’ hi vọng, nhanh chóng ‘chốt đơn’ mua độc quyền vĩnh viễn loạt bài 'hit'

Cư dân mạng choáng ngợp khi Nathan Lee tuyên bố mua độc quyền vĩnh viễn các bản "hit" làm nên tên tuổi của Cao Thái Sơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Cao Thái Sơn kiện Nathan Lee Nathan Lee kiện Cao Thái Sơn nathan lee - cao thái sơn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"