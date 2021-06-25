Ngay sau khi sự việc Hoàng Yến bị chồng cũ đánh thẳng vào mặt gây chảy máu mũi, hoa hậu Phương Lê đã lên tiếng yêu cầu cô nên kiện chồng cũ để đòi lại công bằng.

Dư luận vẫn đang xôn xao với đoạn clip diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung ngay tại quán ăn trước sự chứng kiến của khá nhiều người. Theo lời cô Xuyến "Về nhà đi con" thì sự việc diễn ra trong chớp mắt khiến cô không kịp trở tay. Cô cũng khá lo sợ về sự an toàn của bản thân nên đang nhờ công an vào cuộc. Hoa hậu Phương Lê đã lên tiếng bức xúc khi nghen 'hội chị em' trong showbiz gặp nạn - Ảnh: FB Sau khi nghe “chị em” trong showbiz của mình gặp nạn, hoa hậu 200 tỷ Phương Lê đã mủi lòng và lên tiếng tiếng đanh thép trên trang cá nhân. Cô khá chua xót khi nhìn cảnh phụ nữ với nhau bị chồng “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”. Nàng hậu viết: "Đàn ông lúc yêu thì ngọt lắm, chiều chuộng, lúc hết nhìn mặt tởm quá! Đàn bà nhìn đây mà cẩn thận, sàng lọc kỹ lưỡng vào. Đàn bà thật đáng thương. Chị đừng tha thứ mà hãy kiện tới cùng nha chị! Là đàn bà đừng bao giờ tha thứ cho loại đàn ông vũ phu, vì nó đánh được một lần là sẽ đánh ghiền luôn đó”.

Bài chia sẻ của hoa hậu Phương Lê về vụ lùm xùm Hoàng Yến bị đánh gây xôn xao cõi mạng - Ảnh: Chụp màn hình Hoa hậu Phương Lê còn tự tin cho rằng nên đánh lại nếu bị tấn công trong trường hợp này: “Đánh là phải đánh lại, đánh không lại kêu người đánh phụ, đánh xong nhất định phải bỏ. Nhớ lời Phương Lê khuyên nhé. Coi clip giây cuối đau cả tim". Cô cũng cho rằng nếu đặt trường hợp là mình thì dễ gì để chồng cũ yên thân, cô sẽ làm cho ra chuyện.

CĐM nhanh chóng vào bình luận và dành cho cô Xuyến Về nhà đi con sự cảm thông và chia sẻ - Ảnh: Chụp màn hình Một số bình luận cảm thông cho Hoàng Yến dưới bài đăng của hoa hậu 200 tỷ: "Trời ơi dã man quá, sao ổng ra đòn nhanh vậy, chỉ mong không còn cô nào dính vào ông này nữa", "Trời ơi em muốn rớt tim luôn quá kinh khủng". Hiện tại cư dân mạng đang vẫn lên án hành động đánh phụ nữ của chồng cũ Hoàng Yến. Đặc biệt khi việc này được nữ diễn viên cho là thực hiện ngay trước mặt con của cả hai. Cô Xuyến về nhà đi con còn cho biết thêm, hậu ly hôn chồng cũ làm phiền cô khá nhiều khi liên tục ghen tuông và gây sự vô cớ. Diễn viên Hoàng Yến sau bao cuộc tình thì lại bị đánh chảy máu mũi bởi chồng cũ tại quán ăn - Ảnh: Internet Nữ diễn viên cho biết thêm, chồng cũ còn hăm dọa sẽ dùng nửa phần đời còn lại "theo bám" cô.

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